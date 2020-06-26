Берлін, Париж і Рим закликали припинити постачати зброю в Лівію

«На тлі зростаючого ризику, що ситуація в Лівії продовжує погіршуватися, а ситуація в регіонах буде зазнавати ескалації, Німеччина, Франція та Італія закликають усі лівійські сторони негайно та без передумов припинити військові дії та припинити будь-яке подальше військове нарощування в країні», - йдеться у заяві.

Три країни закликають усіх іноземних акторов «припинити будь-яке втручання та повністю дотримуватися ембарго на постачання озброєння, прийняте Радою Безпеки ООН».

МЗС трьох європейських держав виступають за якнайшвидше завершення переговорів у Військовому комітеті за форматом 5 + 5 під егідою UNSMIL, щоб зробити можливим тривале і надійне припинення вогню.

«Це - важливий будівельний блок для створення необхідного клімату для конкретного відновлення внутрішньолівійського політичного діалогу, необхідного для сталого вирішення конфлікту. Усі зусилля в цьому плані, включаючи єгипетську ініціативу, оголошену 6 червня, мають бути підтримані. Будь-яка ініціатива щодо підтримки угоди про припинення вогню та політичного вирішення кризи в Лівії повинна бути повністю використана і міцно закріплена в Берлінському процесі, який є єдиним життєздатною орієнтиром», - йдеться у заяві.