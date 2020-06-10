Франція, Німеччина та Італія вимагають виведення найманців з Лівії

Всі сторони лівійського конфлікту та ті, хто їх підтримують, мають припинити військові дії та конструктивно підтримувати роботу переговорів формату 5+5.

Про це йдеться у спільній заяві верховного представника ЄС Жозепа Борреля, міністрів закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, Німеччини Гайко Мааса та Італії Луїджі Ді Майо, розміщеній на сайті МЗС ФРН.

"Після конструктивних зобов’язань, взятих у Каїрі 6 червня щодо припинення військових дій, відновлення діалогу та досягнення припинення вогню в рамках спільної військової комісії 5 + 5, верховний представник ЄС та міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Італії закликають усіх сторони в Лівії та за кордоном рішуче і терміново припинити усі військові дії та конструктивно брати участь у переговорах формату 5 + 5, спираючись на проєкт угоди про припинення вогню від 23 лютого", - йдеться у заяві.

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У ній зазначається, що всі сторони повинні спонукати ці зусилля заради того, щоб швидко домовитися про угоду про припинення вогню в рамках 5 + 5, включаючи «виведення всіх іноземних збройних сил та найманців, а також усього військового матеріалу з усіх частин Лівії, доставленого з порушенням ембарго на озброєння ООН».

Усі сторони повинні конструктивно брати участь у всіх внутрішніх лівійських діалогах під проводом ООН, щоб прокласти шлях до всебічної політичної угоди відповідно до параметрів, узгоджених у Берліні.