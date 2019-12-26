Лівія звернулася до Туреччини по військову допомогу

Лівія звернулася до Туреччини по військову допомогу

Укрінформ
Уряд національної єдності Лівії попросив Туреччину про військову допомогу, аби відбити наступ військ генерала Халіфи Хафтара на столицю країни Тріполі. 

Про це повідомляє Al-Monitor.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що відрядить військових до Лівії на запрошення її міжнародно визнаного уряду, аби посилити військову допомогу Туреччини розірваній війною країні", - йдеться у повідомленні.

Як інформує Анадолу, Ердоган зазначив, що першим питанням порядку денного зимової сесії парламенту Туреччини стане законопроєкт про мандат уряду на відправку військ до Лівії.

"Туреччина відправляє війська туди, куди її запрошують. З огляду на те, що таке звернення надійшло, ми зробимо відповідні кроки. Туреччина надасть будь-яку необхідну підтримку легітимній владі Лівії, що веде боротьбу з генералом Халіфою Хафтаром, котрий заручився підтримкою низки європейських і арабських країн", - сказав Ердоган.

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Зазначається, що він висловив сподівання на те, що парламент Туреччини вже 8 або 9 січня схвалить мандат на відправку військ до Лівії.

Як повідомлялося, парламент Туреччини ратифікував меморандум про порозуміння у питаннях безпеки та військової співпраці з Лівією, що створює юридичну основу для розміщення в цій африканській країні турецького контингенту.

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