Парламент Туреччини ратифікував угоду, яка дозволяє відправити війська в Лівію

Великі національні збори Туреччині ратифікували меморандум про порозуміння у питаннях безпеки та військової співпраці з Лівією, що створює юридичну основу для розміщення в цій африканській країні турецького контингенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Меморандум передбачає взаємодію за такими напрямками: безпека, військова підготовка, оборонна промисловість, боротьба з тероризмом і нелегальною міграцією, а також співробітництво у сфері логістики та картографії», - зазначається в оприлюдненій інформації про документ.

Ратифікацію забезпечили голоси 269 депутатів парламенту Туреччини, 125 обранців висловилися проти.

Меморандум був підписаний наприкінці листопада в Стамбулі. Згодом президент Ердоган заявив, що Туреччина готова ввести в Лівію свій контингент, якщо про це попросить уряд національної єдності.

Як повідомлялося, у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. На сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на Лівійську національну армію очолювану генералом Хафтаром.

Фото: AA