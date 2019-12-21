Парламент Туреччини ратифікував угоду, яка дозволяє відправити війська в Лівію
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Меморандум передбачає взаємодію за такими напрямками: безпека, військова підготовка, оборонна промисловість, боротьба з тероризмом і нелегальною міграцією, а також співробітництво у сфері логістики та картографії», - зазначається в оприлюдненій інформації про документ.
Ратифікацію забезпечили голоси 269 депутатів парламенту Туреччини, 125 обранців висловилися проти.
Меморандум був підписаний наприкінці листопада в Стамбулі. Згодом президент Ердоган заявив, що Туреччина готова ввести в Лівію свій контингент, якщо про це попросить уряд національної єдності.
Як повідомлялося, у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. На сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на Лівійську національну армію очолювану генералом Хафтаром.
Фото: AA