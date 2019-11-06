Росія перекинула до Лівії близько 200 найманців — NYT

До Лівії прибули близько 200 найманців російських приватних компаній, які мають на меті вплинути на хід громадянської війни в цій північноафриканській країні.

Про це повідомляє The New York Times.

"До Лівії протягом останніх 6 тижнів прибули близько 200 російських найманців, у тому числі снайпери. Це є частиною широкої кампанії Кремля по відновленню впливу на Близькому Сході і в Африці", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, зокрема, що новоприбулі російські снайпери належать до збройних формувань, які вже брали участь у бойових діях у Сирії. Так, за словами лікарів польового госпіталю поблизу лівійської столиці Тріполі, останнім часом характер поранень змінився: вузькі отвори в голові або тулубі від куль, які миттєво вбивають жертву і залишаються в тілі, що свідчить про російський почерк.

Слід наголосити, що кремлівські найманці, в тому числі з приватної військової компанії "Вагнера", воюють на боці лідера ополчення на сході Лівії Халіфа Хафтара. Його супротивників підтримує Уряд національної злагоди в столиці Тріполі, який був сформований ООН в 2015 році і користується підтримкою США та інших країн Заходу. На практиці, як пише видання, підтримку забезпечує виключно Туреччина. Росія втрутилася в конфлікт за підтримки ОАЕ, Єгипту, Саудівської Аравії і частково - Франції.