"Українські літаки" в Лівії: чергова спроба РФ дискредитувати Україну — експерт

Інформація про знищення в Лівії двох українських військово-транспортних літаків Іл-76 із забороненою зброєю на борту є черговою спробою спецслужб Росії дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Про це заявив військовий оглядач Юрій Карін на своїй сторінці у Facebook.

«Бажання російських спецслужб перетворити за допомогою інформаційних атак чорне на біле часто має досить специфічний ефект, причому по-справжньому тішить те, що вони працюють за затвердженими шаблонами і нічому не вчаться. Досить згадати ситуацію з «поставками» ракетних двигунів до Північної Кореї. Спочатку здалося, що «креативна ідея» прив'язати до цього «Південмаш» мала певний резонанс, але «розігнавши хвилю» по чутливій темі, росіяни отримали зворотний ефект - системне розслідування західних країн показало, з яких саме уральських і сибірських міст витекли технології і зразки» , - зазначив експерт.

Зараз, за його словами, Росія для дискредитації України перед західними партнерами намагається тенденційно сформувати через підконтрольні спецслужбам РФ інструменти пропаганди думку, що Україна незаконно постачає зброю незаконним збройним формуванням і терористам в зони локальних конфліктів.

Водночас Карін констатував, що за останні 5 років російські спецслужби провели дюжину інформаційних операцій щодо фейкових постачань Україною зброї до Лівії, Сирії тощо, що було більше операціями прикриття і відведення уваги від власних незаконних дій у цих регіонах.

«Знову ж таки, хочеться відзначити деградуючий рівень цих фальшивок. Раніше, під час спроби «розігнати» хвилю за обвинуваченням України в неконвенціональних поставках зброї ісламістам, які захопили Тріполі, хоча б було спартачено «документ» - фейк невисокої якості у вигляді листа за підписом заступника міністра оборони України Петра Мехеда. Але він був настільки убого прив'язаний, що повірити в нього могли тільки постійні глядачі LifeNews. Пізніше, напередодні проведення найбільшого в світі ярмарку озброєнь IDEX-2015 ОАЕ, в арабську пресу з РФ транслювалася інформація про постачання Україною шиїтським повстанцям - хуситам в Ємені, які вчинили військовий переворот в цій країні і ось-ось погрожували перейти в наступ на прилеглі провінції Саудівської Аравії», - зазначив експерт.

Нинішня ж ситуація зі знищеними в Лівії двома українськими вантажними літаками Іл-76ТД, які за російською «легендою» були зафрахтовані в ОАЕ і «перевозили» з Туреччини заборонену до поставок до Лівії зброю, взагалі, за словами Каріна, нагадує «театр абсурду».

Зокрема, експерт звертає увагу, що «для «розгону» інформаційної хвилі російські спецслужби використовували як платформу «українську журналістку Діану Михайлову», яка неодноразово засвітилася в розгоні фейків. І з посиланням на джерело вкидання через федеральні ресурси почали масовану компанію про нібито участь України в лівійському конфлікті поставки озброєння».

Мета таких дій - формування негативного інформаційного фону для Європи, що Україна нібито «продовжує порушувати» санкції та ембарго на поставки зброї в зони військових конфліктів, тим самим їх підігріваючи, підкреслив військовий оглядач.

«Додаткова мета - використовувати це «болюче»для Європи питання в контексті «нового потоку біженців», в якому «винна Україна», ну і формування вигідної для себе громадської думки, що вже проявилася в «історіях» з другом Путіна Сальвіні і вироку нацгвардійцю Марківу», - додав Карін.

У цьому контексті, як заявив експерт, показово, що Росія сама є активним учасником лівійського і сирійського конфліктів. «Саме вона незаконно постачає зброю різним його сторонам у Сирії - Асаду, курдам, а також іншим незаконним формуванням в т.ч. ІДІЛ. В Афганістані - талібам через Таджикистан. У Лівії Кремль підтримує Хафтара і зброєю, і найманцями у вигляді ПВК, водночас поставляючи зброю ще іншим угрупованням. У цьому контексті згорілі літаки, швидше за все, були зафрахтовані самими росіянами, тим більше що базуються вони в ОАЕ», - пояснив він.

Карін також нагадав, що за повідомленням британського таблоїду The Sun, Росія відправила до Лівії військовий контингент. За даними газети, кілька десятків військовослужбовців спецназу і співробітників Головного управління Генштабу (раніше ГРУ) займаються підготовкою кадрів армії маршала Халіфи Хафтара, якому Москва і постачає зброю. Також, за даними видання, у Лівії Росія вже створила дві військові бази на північно-східному узбережжі країни - в містах Тобрук і Бенгазі, обидва об'єкти були розгорнуті під прикриттям «ПВК Вагнера».

«Від «свіжого» російського вкидання, схоже, слід очікувати зворотного ефекту - опублікування системного матеріалу з купою доказів про «брудні ігри» російських спецслужб і їхні ролі у «розігріві» і підтримці конфліктів, тим більше що особливо і шукати нічого не треба - все лежить на поверхні. А після всіх «дивацтв» РФ зі Скрипалями, втручань у вибори, референдуми та іншими спробами вплинути на думку населення Європи, такі речі на Заході починають розглядати під «мікроскопом», при цьому виділяючи на це спеціальні бюджети», - підкреслив військовий оглядач, додавши, зокрема, що інформаційні операції, які проводяться російськими спецслужбами, мають досить відчутний зворотний ефект.

Як повідомлялося, російські ЗМІ напередодні поширили інформацію про те, що в Лівії в результаті удару сил уряду національної згоди (УНЗ) по аеропорту Аль-Джуфра, який контролюють сили Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, збито літак Іл-76. Всього в результаті ракетного удару могли бути знищені два транспортні літаки Іл-76, і обидва нібито належать Україні.

Також стверджувалося, що українські вантажні повітряні судна «були зафрахтовані ОАЕ і перевозили до Лівії з Туреччини заборонену зброю».