Латвія заблокувала російський сайт, який належить каналу Кисельова

Латвія заблокувала російський сайт, який належить каналу Кисельова

Укрінформ
Інститут математики та інформатики Латвійського університету закрив доступ до порталу baltnews.lv за вказівкою Міністерства закордонних справ Латвії, оскільки його власником є інформаційне агентство "Росія сьогодні".

Про це повідомляє Delfi з посиланням на прессекретаря міністра закордонних справ Едгара Рінкевичса Мартіньша Дрегеріса.

"За вказівкою Міністерства закордонних справ Інститут математики та інформатики Латвійського університету закрив доступ до порталу baltnews.lv", - йдеться у повідомленні.

За словами Дрегеріса, 23 липня міністерство направило в Інститут математики та інформатики Латвійського університету лист, в якому вказало, що власником зареєстрованого у Латвії порталу baltnews.lv є інформаційне агентство "Росія сьогодні" під керуванням Дмитра Кисельова, який знаходиться у санкційному списку Євросоюзу і охарактеризований як одна з центральних осіб в урядовій пропаганді, яка підтримує агресію Росії в Україні.

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Міністерство закордонних справ пояснює, що, згідно з латвійським законом про санкції, встановлені Євросоюзом санкції застосовані і в Латвії. Ім'я домену baltnews.lv в даному випадку вважається ресурсом господарської діяльності, власником якого є юридична особа, щодо якої мають бути вжиті обмежувальні заходи.

Як повідомлялося 10 липня, литовська комісія з радіо і телебаченню постановила заборонити доступ до пропагандистського сайту агентства Sputnik Литва через порушення авторського права.

Фото: pixabay.com

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