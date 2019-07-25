Латвія заблокувала російський сайт, який належить каналу Кисельова

Інститут математики та інформатики Латвійського університету закрив доступ до порталу baltnews.lv за вказівкою Міністерства закордонних справ Латвії, оскільки його власником є інформаційне агентство "Росія сьогодні".

Про це повідомляє Delfi з посиланням на прессекретаря міністра закордонних справ Едгара Рінкевичса Мартіньша Дрегеріса.

"За вказівкою Міністерства закордонних справ Інститут математики та інформатики Латвійського університету закрив доступ до порталу baltnews.lv", - йдеться у повідомленні.

За словами Дрегеріса, 23 липня міністерство направило в Інститут математики та інформатики Латвійського університету лист, в якому вказало, що власником зареєстрованого у Латвії порталу baltnews.lv є інформаційне агентство "Росія сьогодні" під керуванням Дмитра Кисельова, який знаходиться у санкційному списку Євросоюзу і охарактеризований як одна з центральних осіб в урядовій пропаганді, яка підтримує агресію Росії в Україні.

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Міністерство закордонних справ пояснює, що, згідно з латвійським законом про санкції, встановлені Євросоюзом санкції застосовані і в Латвії. Ім'я домену baltnews.lv в даному випадку вважається ресурсом господарської діяльності, власником якого є юридична особа, щодо якої мають бути вжиті обмежувальні заходи.

Як повідомлялося 10 липня, литовська комісія з радіо і телебаченню постановила заборонити доступ до пропагандистського сайту агентства Sputnik Литва через порушення авторського права.

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