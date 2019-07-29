В результаті обстрілу лікарні в Лівії загинули п'ять осіб
Про це повідомляє France 24.
"Влада Лівії заявляє, що був нанесений авіаудар по польовій лікарні на південь від столиці Триполі, загинули щонайменше чотири лікарі та фельдшер", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві охорони здоров'я уряду Лівії, яку підтримує ООН, відзначають, що напад стався пізно в суботу в районі Завія.
Уряд звинувачує у скоєнні авіаудару Лівійську національну армію (LNA), яку очолює генерал Халіфа Гафтар.
"Польова лікарня, розташована на дорозі (на південь від Триполі), потрапила під повітряний удар. П'ять лікарів загинули, ще сім осіб, у тому числі рятувальники, поранені", - заявив прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Ламін аль-Хашемі.
Удар стався в суботу, його здійснив "військовий літак бойовиків генерала Гафтара", зазначив аль-Хашемі.