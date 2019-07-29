В результаті обстрілу лікарні в Лівії загинули п'ять осіб

У Лівії нанесли авіаудар по польової лікарні на південь від столиці Триполі, загинули щонайменше чотири лікарі та фельдшер.

Про це повідомляє France 24.

"Влада Лівії заявляє, що був нанесений авіаудар по польовій лікарні на південь від столиці Триполі, загинули щонайменше чотири лікарі та фельдшер", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві охорони здоров'я уряду Лівії, яку підтримує ООН, відзначають, що напад стався пізно в суботу в районі Завія.

Уряд звинувачує у скоєнні авіаудару Лівійську національну армію (LNA), яку очолює генерал Халіфа Гафтар.

"Польова лікарня, розташована на дорозі (на південь від Триполі), потрапила під повітряний удар. П'ять лікарів загинули, ще сім осіб, у тому числі рятувальники, поранені", - заявив прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Ламін аль-Хашемі.

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Удар стався в суботу, його здійснив "військовий літак бойовиків генерала Гафтара", зазначив аль-Хашемі.