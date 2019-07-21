Авіація Лівії завдала ударів по силах бунтівного генерала Хафтара

Урядові війська Лівії піддали масованому бомбардуванню позиції "Лівійської національної армії", яка прагне захопити столицю країни.

Про це інформує Сіньхуа.

"ВПС Лівії, які підпорядковуються урядові національної згоди, за останні 72 години завдали 12 ударів по позиціях "Лівійської національної армії" на чолі з Халіфою Хафтаром, що базується на сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за словами офіційного представника урядових сил Мохамеда Гононо, авіаудари були націлені на позиції та маршрути постачання сил Хафтара.

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ЛНА під командуванням бунтівного генерала від початку квітня прагне захопити столицю Лівії.

За даними ВООЗ, в результаті сутичок в околицях Тріполі більше тисячі осіб було вбито, понад 5,7 тис. отримали поранення, 120 тис. покинули свої домівки.