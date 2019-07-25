Біля Лівії затонув човен з мігрантами, щонайменше 100 загиблих

Біля Лівії затонув човен з мігрантами, щонайменше 100 загиблих

Укрінформ
У результаті затонулого судна біля узбережжя лівійського міста Аль Хомс загинуло щонайменше 100 мігрантів.

Про це повідомляє лівійське відділення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Twitter.

“Трагічні новини затонулого судна біля узбережжя Аль Хомса. За попередніми даними могло загинути понад 10 людей. Ще 140 було врятовано, їм надається медична й гуманітарна допомога”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Express, усього на борту перебувало близько 300 людей.

Врятованих підібрали місцеві рибалки, які їх повернули до Лівії.

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Зазначається, що багато африканських мігрантів завдяки небезпечним суднам намагаються потрапити до Європи через Середземне море.

Як повідомлялося 22 липня, благодійні організації "Лікарі без кордонів" і SOS Méditerranée планують незабаром відновити рятувальні операції в Середземному морі.

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