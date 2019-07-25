Біля Лівії затонув човен з мігрантами, щонайменше 100 загиблих

У результаті затонулого судна біля узбережжя лівійського міста Аль Хомс загинуло щонайменше 100 мігрантів.

Про це повідомляє лівійське відділення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Twitter.

“Трагічні новини затонулого судна біля узбережжя Аль Хомса. За попередніми даними могло загинути понад 10 людей. Ще 140 було врятовано, їм надається медична й гуманітарна допомога”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Express, усього на борту перебувало близько 300 людей.

Врятованих підібрали місцеві рибалки, які їх повернули до Лівії.

Зазначається, що багато африканських мігрантів завдяки небезпечним суднам намагаються потрапити до Європи через Середземне море.

Як повідомлялося 22 липня, благодійні організації "Лікарі без кордонів" і SOS Méditerranée планують незабаром відновити рятувальні операції в Середземному морі.