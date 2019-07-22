"Лікарі без кордонів" відновлять порятунок біженців в Середземному морі

Благодійні організації "Лікарі без кордонів" і SOS Méditerranée планують незабаром відновити рятувальні операції в Середземному морі.

Це рішення стало відповіддю на "кампанію європейських урядів, що триває вже два роки, яка спрямована на перешкоджання рятування на морі", повідомило німецьке відділення "Лікарів без кордонів", пише DW.

Рятувальники мають намір "нормалізувати політику, що стала причиною численних смертей в Середземному морі і величезних страждань тих, хто знаходиться в зоні конфлікту в Лівії".

"Лікарі без кордонів" критикують, зокрема, нездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих у Середземному морі, і відмова Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах.

В кінці липня за порятунок біженців в Середземному морі візьметься команда корабля Ocean Viking, що належить "Лікарям без кордонів" SOS Méditerranée і йде під норвезьким прапором. Гуманітарне судно Aquarius, яке діяло під егідою цих організацій з 2016 року, було змушене стати на якір в 2018 році після того, як позбулася права ходити під прапорами британської колонії Гібралтар і Панами.