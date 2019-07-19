Нова глава Єврокомісії заявляє, що Польща прийняла півтора мільйона українських біженців

Новообрана президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що в Польщу з України виїхали півтора мільйона українських «біженців».

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню DieWelt, велика частина якого присвячена проблемі незаконної міграції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мало хто визнає, що така країна, як Польща, вже отримала 1,5 мільйона біженців з України, де на сході країни все ще триває гібридна війна», - заявила єврочиновниця.

Цим вона пояснює, чому, на її думку, багато країн не хочуть брати участь о розподілі біженців. Ці країни, зауважила Урсула фон дер Ляєн, зосереджують увагу на своїх конкретних проблемах, вдаються до жорсткої риторики та не виявляють бажання рухатися вперед (туди, куди їх хочуть завести такі країни, як Німеччина).

Колишній міністр оборони ФРН бачить одним з основних своїх завдань на посту укріплення європейського агентства з охорони кордонів Frontex. Вона переконана, що доведення його штату до 10 тисяч до 2027 року запізнілим. Водночас вона наполягає на реформі Дублінської системи, яку вважає дуже несправедливою.

Фон дер Ляєн переконана, що в питанні біженців треба застосувати «людяний підхід», оскільки рятувати – гуманітарний обов'язок, але слід без будь-яких вагань відправляти назад тих, хто не має права на притулок. Головне ж - створювати умови, щоби люди «взагалі не сідали в ці гумові човни», і не вирушали в небезпечний шлях з Африки через Середземне море.

Як повідомляв Укрінформ, за приблизними оцінками, в Польщі перебувають до мільйона трудових мігрантів з України.

За даними Посольства України в Польщі, упродовж 2016-2017 років загалом лише 88 українців отримали статус біженця, а 239 громадян України отримали статус особи, яка потребує додаткового захисту. У Польщі вже не вперше високопосадовці називають сотні тисяч трудових мігрантів з України, які платять податки і соціальні відрахування, біженцями, котрі перебувають на повному утриманні держави.