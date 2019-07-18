Нова глава Єврокомісії навряд чи спробує зупинити Nord Stream 2 - експерт

Нова очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, найімовірніше, не чинитиме перешкод на шляху будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Таку думку у коментарі кореспонденту Укрінформу висловив німецький політолог Даніел Гоффарт.

"Позиція ФРН чітка і зрозуміла, фон дер Ляєн не буде її змінювати, вона буде підтримувати проект", - сказав Гоффарт, який також написав у 2015 році книгу "Канцлер у резерві: сходження Урсули фон дер Ляєн".

Загалом Гоффарт сумнівається, що фон дер Ляєн почала би порушувати питання скандального трубопроводу, оскільки нині є багато нагальних проблем, які їй треба вирішувати в першу чергу. За словами експерта, їй треба буде займатися невідкладними питаннями, зокрема, щодо відносин між Заходом і Сходом, майбутнього Шенгену, кризою біженців, захистом клімату, а не “гострими”, проте “одиничними” питаннями, якими би “важливими вони не були для України або Польщі". Він нагадав, що із загальноєвропейської точки зору питання газопроводу всередині Німеччини "закрито". Німці визначилася з цим проектом, канцлер Ангела Меркель дала своє добро, він буде побудований, незважаючи на критику, яка існує, зазначив експерт.

Стосовно політики, яку фон дер Ляєн проводитиме відносно Росії, то політолог вважає, що вона має аж ніяк "не більше поблажливості" до Москви, ніж інші провідні європейські політики.

"Так, Європа та Росія мають розвивати відносини, що не означає, що можна забути про такі події, як окупація Криму та сходу України російськими військами", - сказав Гоффарт. Він додав, що проблеми, які Європа має у зв’язку з Кримом і сходом України, за що були запроваджені санкції, не вирішені. Домовленості, які були підписані, постійно порушуються.

"Рішення поки що не знайдено, а воно залежить, звичайно ж, від Росії, а не від Брюсселя", - підкреслив Гоффарт.

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Як повідомлялося, Урсулу фон дер Ляєн, ексміністра оборони ФРН та близьку соратницю Меркель, було обрано на посаду голови Єврокомісії минулого вівторка, 16 липня. Її кандидатура виявилася несподіваною та стала результатом "пакетного рішення" керівників країн ЄС після того, як провалилася концепція "головного кандидата". Від Європейської народної партії таким кандидатом був німець Манфред Вебер, який у своїх передвиборчих промовах обіцяв докласти усіх зусиль, аби зупинити будівництво трубопроводу "Північний потік 2".