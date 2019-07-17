Росія різко збільшила транзиту газу Україною через зупинку Nord Stream

Росія різко збільшила транзиту газу Україною через зупинку Nord Stream

Укрінформ
Сьогодні через зупинку на ремонт двох ниток газопроводу "Північний потік" російський Газпром різко збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС – на 25%.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Сьогодні через зупинку на ремонт двох ниток обхідного газопроводу "Північний потік" Газпром різко збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС – на 25%, або 60 млн кубометрів на добу", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 17 липня заявка на транзит становить 300,2 млн кубометрів на добу.

"Словацький напрямок завантажиться на 99% (через міждержавну точку ГВС Ужгород). При цьому існуючі вільні потужності ГТС України дозволяють додатково перекачувати до країн Європи обсяги газу, що еквівалентні максимуму Північному потоку-2 та умовному Північному потоку-3 разом взятим.

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Очевидною перевагою української ГТС є її гнучкість та розгалуженість, які дають можливість проводити ремонтні та регламентні роботи без зупинки транзиту", - прокоментували в Укртрансгазі.

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