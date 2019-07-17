Росія різко збільшила транзиту газу Україною через зупинку Nord Stream
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".
"Сьогодні через зупинку на ремонт двох ниток обхідного газопроводу "Північний потік" Газпром різко збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС – на 25%, або 60 млн кубометрів на добу", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 17 липня заявка на транзит становить 300,2 млн кубометрів на добу.
"Словацький напрямок завантажиться на 99% (через міждержавну точку ГВС Ужгород). При цьому існуючі вільні потужності ГТС України дозволяють додатково перекачувати до країн Європи обсяги газу, що еквівалентні максимуму Північному потоку-2 та умовному Північному потоку-3 разом взятим.
Очевидною перевагою української ГТС є її гнучкість та розгалуженість, які дають можливість проводити ремонтні та регламентні роботи без зупинки транзиту", - прокоментували в Укртрансгазі.