Українська ГТС не може і не буде приватизованою — Гройсман

Українська газотранспортна система є стратегічним активом, вона не може і не буде приватизована.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Однозначно говорю: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має знаходитися у власності держави. Гарантую, що ані я, ані Уряд не приймали жодних рішень з цього приводу», - сказав Гройсман.

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Він наголосив, що подібні чутки – брехня і спроби залякати людей під вибори.