Ердоган заявив про присутність двох тисяч російських військових у Лівії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час візиту до Тунісу заявив, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії (ЛНА) генерала Халіфа Гафтара воює дві тисячі російських військових.

Про це повідомляє Anadolu.

"Згадавши про присутність у Лівії 5000 суданських та 2000 російських військових, Ердоган запитав, що вони там роблять", - йдеться у повідомленні.

Лідер Туреччини заявив, що його країна також може ввести війська у Лівію, якщо буде таке запрошення.

Ердоган заявив також, що події в Лівії зачіпають не тільки цю державу, але й сусідні країни, такі як Туніс.

"Я вірю, що Туніс зробить цінний та конструктивний внесок у зусилля для досягнення стабільності в Лівії", - додав Ердоган.

Як повідомляв Укрінформ, великі національні збори Туреччині ратифікували меморандум про порозуміння у питаннях безпеки та військової співпраці з Лівією, що створює юридичну основу для розміщення в цій африканській країні турецького контингенту.

Зараз у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. На сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на Лівійську національну армію очолювану генералом Хафтаром.

Фото: АА