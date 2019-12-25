Ердоган заявив про присутність двох тисяч російських військових у Лівії
Про це повідомляє Anadolu.
"Згадавши про присутність у Лівії 5000 суданських та 2000 російських військових, Ердоган запитав, що вони там роблять", - йдеться у повідомленні.
Лідер Туреччини заявив, що його країна також може ввести війська у Лівію, якщо буде таке запрошення.
Ердоган заявив також, що події в Лівії зачіпають не тільки цю державу, але й сусідні країни, такі як Туніс.
"Я вірю, що Туніс зробить цінний та конструктивний внесок у зусилля для досягнення стабільності в Лівії", - додав Ердоган.
Як повідомляв Укрінформ, великі національні збори Туреччині ратифікували меморандум про порозуміння у питаннях безпеки та військової співпраці з Лівією, що створює юридичну основу для розміщення в цій африканській країні турецького контингенту.
Зараз у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. На сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на Лівійську національну армію очолювану генералом Хафтаром.
Фото: АА