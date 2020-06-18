Стали відомі країни, які увійдуть до Ради Безпеки ООН у 2021 році

Країни-члени ООН обрали під час таємного голосування чотири з п'яти країн, які стануть непостійними членами Ради Безпеки ООН з 2021 по 2022 роки.

Про це за результатами виборів у середу повідомив у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"До Ради Безпеки обралися Індія, Ірландія, Норвегія й Мексика. Кенія та Джибуті змагатимуться за останнє, п'яте, місце в другому турі завтра", - зауважив український дипломат.

Крім того, він повідомив, що головою 75-ї сесії Генасамблеї ООН обрано представника Туреччини Волкана Бозкира.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в штаб-квартирі ООН відбулися вибори одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 рр., нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр., а також голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Голосування проходили в особливому режимі, з дотриманням карантинних обмежень, що діють у Нью-Йорку.