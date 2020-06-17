В ООН обирали делегатів від країн-членів в умовах карантину

В ООН обирали делегатів від країн-членів в умовах карантину

Укрінформ
Після того, як у березні ООН закрилася на карантин і перейшла у віртуальний режим роботи, в середу у штаб-квартирі Організації в Нью-Йорку вперше за кілька місяців відбулися персональні голосування делегатів від країн-членів.

При цьому, вибори проходять за особливою процедурою, повідомив у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Уперше за останні майже чотири місяці штаб-квартира ООН відкрила свої двері для проведення таємного голосування на виборах одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 рр., нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр., а також голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї", - зазначив український дипломат.

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Він підкреслив, що через дотримання правил соціального дистанціювання в Нью-Йорку, "в залі може перебувати лише один делегат від кожної місії – без рукостискань і обіймів".

За незмінною процедурою, вибори до головних органів ООН мають проходити в режимі таємного голосування за участі представників усіх країн-членів.

"Принципово важливо, що, пори пандемію, Генасамблея ООН зберігає інститут таємного голосування у рамках виборчого процесу як один з основних елементів її демократичного характеру роботи", - підкреслив Ніколенко.

Після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня.

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Нагадаємо: в ООН існує визначена процедура виборів для кожного головного органу Організації. Наприклад, до Ради Безпеки щороку обирається п'ять непостійних членів Радбезу (наприкінці 2020-го завершуються повноваження Бельгії, Домініканської Республіки, Індонезії, Німеччини й Південної Африки). Економічна і соціальна рада щорічно обирає по 18 нових членів терміном на три роки. Голова сесії Генасамблеї ООН обирається кожного разу на наступний рік, враховуючи принцип географічної ротації.

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