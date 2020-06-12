Сесія Генасамблеї ООН вперше в історії відбудеться в режимі "онлайн"

Голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде звернувся до країн-учасниць з пропозицією провести заплановану на 22-29 вересня сесію в онлайн-режимі через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє The Economic Times з посиланням на його лист.

«Новий формат означатиме, що вперше за 75-річну історію світової організації глави держав та урядів не збиратимуться тут (у Нью-Йорку – ред.) на сесію ООН», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мухаммад-Банде порекомендував лідерам держав заздалегідь записати виступи, які покажуть у залі Генасамблеї, без їх особистої участі у засіданні.

«Глави держав та урядів або міністри, що представляють держави-члени, звернуться на загальних дебатах за допомогою попередньо записаних відеозвернень», - заявив він.

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За його словами, країни мають надіслати записи промов своїх президентів, прем'єр-міністрів або інших представників за п'ять днів до початку сесії.

Бути присутніми особисто на сесії Генасамблеї зможуть один або два дипломати від кожної делегації.

«Усі особи, які фізично перебуватимуть у залі Генеральної Асамблеї, не повинні мати симптомів COVID-19, мають дотримуватися рекомендованої фізичної дистанції та носити маски у приміщеннях», - йдеться у рекомендаціях голови Генасамблеї ООН.

Зазначається, що всі другорядні події протягом сесійного тижня також потрібно буде перенести на віртуальні платформи, щоб обмежити кількість людей у будівлі ООН.

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Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генасамблея складається зі 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань. Вона також відіграє велику роль у процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права.

Окрім регулярних сесій, Асамблея може проводити спеціальні та надзвичайні спеціальні сесії. Кожна держава може бути представлена в ній делегацією щонайбільше з п'яти осіб. Одна держава-член організації має в Генасамблеї один голос.