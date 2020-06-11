Україна в ООН засудила військовий призов Росією жителів окупованого Криму

Україна в ООН публічно засудило переслідування російською окупаційною владою жителів Криму з метою їх призову до збройних формувань РФ у порушення Женевських конвенцій.

Про це йдеться в серії заяв на офіційній Twitter-сторінці української дипломатичної місії при ООН.

"Україна засуджує військовий призов у Криму, а також будь-який тиск (на мешканців тимчасово окупованого Росією півострова – ред.), у тому числі через кримінальні переслідування. Росія як держава-окупант повинна: дотримуватися всіх своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права; припинити призов жителів Криму до служби у своїх збройних силах", - наголосили в Постійному представництві України при ООН.

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У цьому зв'язку українські дипломати нагадали, що в тимчасово окупованому Криму за ухилення від військової служби притягнуто до кримінальної відповідальності понад 100 мешканців півострова.

"Женевські конвенції від 1949 року забороняють окупаційній владі примушувати осіб, що перебувають під міжнародним захистом, служити у своїх збройних чи допоміжних формуваннях, у тому числі через тиск чи пропаганду", - підкреслили в українському постпредстві.

Нагадаємо, Україна в ООН, ОБСЄ, а також на інших міжнародних майданчиках неодноразово вказувала на порушення Росією міжнародного права й зокрема Женевських конвенцій на тимчасово окупованому Кримському півострові.