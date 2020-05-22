Росія набирає кримчан у частини, задіяні у війні на Донбасі – Україна в ОБСЄ

Росія незаконно призиває "на військову службу" жителів окупованого Криму, відправляючи більшість із них для служби у Південному військовому окрузі ЗС РФ, військові частини та командування якого беруть участь у збройній агресії проти України на Донбасі.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цієї весни Росія планує призвати на "військову службу" майже 3 300 осіб з території Кримського півострова. Більшість із них, як очікується, служитимуть за межами Криму, зокрема в Південному військовому окрузі Збройних сил Російської Федерації, військові частини та командування якого беруть безпосередню участь у здійсненні збройної агресії проти України на Донбасі", - заявив він.

У ході свого виступу український посол наголосив ще раз: "Росія окупувала дві частини території України і відправляє українців з однієї з цих частин для боротьби з українцями в іншій. Важко уявити більш цинічний спосіб використання окупації для реалізації своїх сумнівних політичних цілей".

Очільник місії України при ОБСЄ підкреслив, що, незважаючи на численні заклики міжнародного співтовариства, РФ продовжує ігнорувати вимоги про припинення порушення міжнародного права шляхом проведення "призову" у тимчасово окупованому Криму. З 2015 року щонайменше 18 тис. кримчан були призвані на службу в ЗС РФ. Ті ж жителі півострова, які відмовлялися від служби в російській окупаційній армії, ставали об’єктами кримінального переслідування.

"Це було і досі залишається кричущим порушенням зобов’язань Росії як держави-окупанта", - наголосив Цимбалюк, нагадавши, що Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року чітко забороняють державі-окупанту примушувати жителів окупованої території до служби в її збройних силах.

Український посол закликав міжнародне співтовариство змусити Росію припинити це порушення міжнародного права.

"Разом з усією цивілізованою міжнародною спільнотою ми рішуче засуджуємо триваючу практику Росії з примусу жителів Криму до служби у її збройних силах. Ми закликаємо припинити цю практику і, зокрема, забезпечити, щоб жителі Криму не були примушені до участі у військових операціях Російської Федерації. Ми також нагадуємо РФ про необхідність виведення її військових сил із Криму та негайного припинення тимчасової окупації української території", - заявив він.