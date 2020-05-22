Росія набирає кримчан у частини, задіяні у війні на Донбасі – Україна в ОБСЄ

Росія набирає кримчан у частини, задіяні у війні на Донбасі – Україна в ОБСЄ

Укрінформ
Росія незаконно призиває "на військову службу" жителів окупованого Криму, відправляючи більшість із них для служби у Південному військовому окрузі ЗС РФ, військові частини та командування якого беруть участь у збройній агресії проти України на Донбасі.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цієї весни Росія планує призвати на "військову службу" майже 3 300 осіб з території Кримського півострова. Більшість із них, як очікується, служитимуть за межами Криму, зокрема в Південному військовому окрузі Збройних сил Російської Федерації, військові частини та командування якого беруть безпосередню участь у здійсненні збройної агресії проти України на Донбасі", - заявив він.

У ході свого виступу український посол наголосив ще раз: "Росія окупувала дві частини території України і відправляє українців з однієї з цих частин для боротьби з українцями в іншій. Важко уявити більш цинічний спосіб використання окупації для реалізації своїх сумнівних політичних цілей".

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Очільник місії України при ОБСЄ підкреслив, що, незважаючи на численні заклики міжнародного співтовариства, РФ продовжує ігнорувати вимоги про припинення порушення міжнародного права шляхом проведення "призову" у тимчасово окупованому Криму. З 2015 року щонайменше 18 тис. кримчан були призвані на службу в ЗС РФ. Ті ж жителі півострова, які відмовлялися від служби в російській окупаційній армії, ставали об’єктами кримінального переслідування.

"Це було і досі залишається кричущим порушенням зобов’язань Росії як держави-окупанта", - наголосив Цимбалюк, нагадавши, що Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року чітко забороняють державі-окупанту примушувати жителів окупованої території до служби в її збройних силах.

Український посол закликав міжнародне співтовариство змусити Росію припинити це порушення міжнародного права.

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"Разом з усією цивілізованою міжнародною спільнотою ми рішуче засуджуємо триваючу практику Росії з примусу жителів Криму до служби у її збройних силах. Ми закликаємо припинити цю практику і, зокрема, забезпечити, щоб жителі Криму не були примушені до участі у військових операціях Російської Федерації. Ми також нагадуємо РФ про необхідність виведення її військових сил із Криму та негайного припинення тимчасової окупації української території", - заявив він.

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