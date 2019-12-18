Генасамблея ООН ухвалила четверту "кримську" резолюцію

Генеральна Асамблеї ООН на пленарному засіданні 18 грудня ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Резолюцію підтримали 65 країн, «проти» голосувало - 23, утрималися - 83, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Резолюція засуджує зміну Росією демографічної картини в Криму шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення.

Резолюція «закликає Російську Федерацію звільнити всіх українських громадян, котрі незаконно утримуються, та забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну», засуджує маніпулятивне використання поняття «терористична діяльність», зокрема щодо затриманих представників «Кримської солідарності».

У документі також міститься заклик до міжнародної спільноти продовжити «адвокацію» - зусилля інших країн та міжнародних організацій щодо звільнення українських політв’язнів.

Резолюція зобов’язує генерального секретаря ООН готувати доповіді для Генасамблеї щодо виконання резолюції.

У документі ООН для оцінки ситуації в Криму вперше застосовується термін "агресія".

Це вже четверта резолюція ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

Проти ухвалення резолюції, крім РФ, голосували Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, Киргизстан, М'янма, Нікараґуа, Філіппіни, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада проєкт резолюції схвалив Третій комітет ГА ООН. Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках.