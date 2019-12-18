Рада розширила коло осіб, які можуть представляти Крим у судах

Верховна Рада внесла змін до законодавчих актів щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юросіб незалежно від порядку їх створення в суді.

Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон визначає належне забезпечення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення (тобто юридичних осіб і публічного, і приватного права) правом на доступ до суду та належну юридичну допомогу, кваліфікований захист їх прав і законних інтересів, раціональне використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Закон розширює перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді, а саме надати таку можливість не тільки керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, але й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".