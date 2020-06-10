Російського дипломата в ООН зловили на брехні щодо України

Заступник постпреда Росії при ООН в Женеві Олександр Алімов розмістив у мережі Twitter повідомлення про те, як гинуть діти на Донбасі від "обстрілів українських сил", додавши фотографію дівчини з російського Уссурійська, яка була вбита сім років тому.

Відповідь українських дипломатів не забарилася – на фейк відреагували в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.

"Хочете знати, як народжуються російські фейки? Ось, будь ласка. Російський дипломат у Женеві розмістив фотографію дівчини, яка, за його твердженням, загинула на Донбасі від обстрілів української армії. Насправді ця дівчина на ім'я Анастасія (Луцишина - ред.) родом з Уссурійська, Росія, яку вбив таксист у 2013 році", - написав у відповідь речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.



Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to 🇺🇦 army shelling.



In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 9, 2020

Алімов позначив себе на сторінці у Twitter "дипломатом середніх талантів". У своєму тексті росіянин називає загиблу дівчину 6-річною Поліною Солодкою, яка начебто однією із перших загинула в центрі Слов'янська у 2014 році.

Нагадаємо: українська сторона неодноразово вказувала на систематичні фейки, які створюють російські дипломатичні установи для виправдання своєї агресії проти України. Крім того, Україна неодноразово порушувала в ООН питання про смерть і страждання дітей в окупованому Росією Донбасі.

Так, за офіційною статистикою, в зоні конфлікту на сході України, ініційованому Росією, щонайменше 172 дитини загинули або отримали поранення в районах бойових дій.