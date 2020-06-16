Стефанішина подякувала ООН та Євросоюзу за допомогу у боротьбі з COVID-19

Тісна співпраця між урядом та міжнародними партнерами у проведенні системних реформ, передбачених Програмою діяльності уряду, є також необхідною умовою для успішного подолання негативних наслідків пандемії COVID-19.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтерграції Ольги Стефанішиної з координатором системи ООН в Україні Оснат Лубрані та керівником відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефаном Шлейнінгом, повідомляє Офіс віцепрем'єра у Facebook.

"Ключем до успіху українських реформ є дієва донорська координація, базована на спільному розумінні пріоритетів та завдань. У попередні місяці була пророблена значна робота із налагодження механізму координації міжнародної допомоги. В умовах боротьби з коронавірусом та запуску програми з економічного відновлення – це питання постає ще більш гостро. Тому забезпечення ефективної комунікації та співпраці між Урядом та партнерами з розвитку належить до наших пріоритетів", – наголосила Стефанішина.

Віцепрем’єр також подякувала ООН, ЄС та іншим міжнародним партнерам за швидку реакцію та підтримку зусиль українського уряду щодо запобігання виникненню і поширенню COVID-19.

Учасники розмови відзначили позитивні результати роботи єдиного механізму координації надання Україні міжнародної допомоги з протидії поширенню коронавірусу, створеного 2 квітня 2020 року за підтримки Програми розвитку ООН. Його мета – централізований збір інформації про потреби для боротьби з COVID-19 від центральних та місцевих органів виконавчої влади. У результаті було прискорено комунікацію України з міжнародними партнерами та організаціями, які готові надавати різного роду допомогу.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксовано 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей.