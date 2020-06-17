Штати проведуть ротацію 5,5 тисяч військових у Європі

З липня близько 5,5 тисяч військових нової ротації у складі Сухопутних військ Збройних сил США у Європі розпочнуть виконання завдань у рамках операції "Атлантична рішучість".

Про це поінформувало у вівторок командування Сухопутних військ ЗС США у Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Шоста ротація бронетанкових військ і армійської авіації на підтримку «Атлантична рішучість» розпочне заходи бойової підготовки наступного місяця", - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати проводять операцію «Атлантична рішучість» у Європи з квітня 2014 року – у відповідь на російську агресію проти України. У рамках цієї місії військові частини та підрозділи американських Збройних сил перебувають на території європейських країн упродовж 9 місяців, після цього відбувається їх заміна (ротація).

Під час нинішньої ротації до Європи прибудуть близько 3,5 тис. у складі бронетанкових, піхотних та артилерійських підрозділів. Також ротація включає 85 танків Abrams, 125 бойових машин піхоти Bradley, 40 командно-штабних М1068, 15 155-мм самохідних артилерійських установок Paladin, 10 машин управління вогнем M7 Bradley, 15 120-мм самохідних мінометів M1064, а також інші зразки техніки та озброєння.

Авіаційна складова ротації включає близько 2,5 тис. особового складу, а також 50 багатоцільових вертольотів Black Hawks, 4 важких транспортних вертольоти Chinook, 25 ударних вертольотів Apache та 1,8 тис. одиниць колісної техніки та іншого обладнання.

"Розгортання готових до бойового застосування збройних сил США в Європі з метою підтримки операції «Атлантична рішучість» є свідченням міцної та непорушної відданості Сполучених Штатів НАТО і Європі. Шляхом проведення двосторонніх, спільних та багатонаціональних навчань «Атлантична рішучість» забезпечує підтримання бойової готовності, підвищує бойову та оперативну сумісність та зміцнює єдність союзників і військових з країн-партнерів", - наголосили у командуванні Сухопутних військ ЗС США в Європі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про виведення третини американського військового контингенту з Німеччини.