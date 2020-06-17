Військова присутність США і Канади в Європі важлива для безпеки – Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО, які упродовж наступних двох днів проведуть зустріч в режимі телеконференції, обговорять оголошений США намір скоротити власну військову присутність у Німеччині.

Як у вівторок під час пресконференції напередодні віртуальної зустрічі міністрів заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, це питання виходить за рамки двосторонніх відносин між США і Німеччиною та торкається безпеки усього Альянсу.

"Минулого тижня з’явилися повідомлення в пресі, зараз такий намір (про скорочення військ в Німеччині) був офіційно підтверджений Сполученими Штатами. Присутність США в Європі, і, зокрема, в Німеччині, є питанням, яке ми обговорювали з президентом (Трампом) та представниками американської адміністрації вже протягом кількох років. Я очікую, що це питання буде предметом обговорення серед міністрів цього тижня, тому що присутність американських і канадських військ є важливою для НАТО", - зауважив генеральний секретар.

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Він нагадав, що уточнення американської військової присутності в Європі не є чимось новим. Зокрема, в часи «холодної війни» в Європі знаходилися сотні тисяч американських військовослужбовців, згодом відбулося масштабне зменшення їх кількості, і зараз знову спостерігається певне зростання.

"Поки що не прийнято рішення, як і коли буде здійснюватися таке скорочення. Водночас вважаю, що важливим є провести діалог в НАТО щодо цього. Це двостороннє питання (відносин) між США і Німеччиною, але, безумовно, воно має значення для усього Альянсу. Моє послання – важливо зберегти таку присутність, — це добре як для Європи, так і для Північної Америки", - сказав Столтенберг.

Як вже повідомлялося, минулого тижня Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону скоротити кількість американських військових, що базуються в Німеччині, на 9,5 тисячі осіб. За інформацією відкритих джерел, зараз на території Німеччині розміщений 21 об’єкт військової інфраструктури США, включаючи бази, склади, медичні центри та стратегічні летовища.

Фото: НАТО