Трамп оголосив про кінець "ери нескінченних воєн" для США
Про це повідомляє Голос Америки.
«Президент Дональд Трамп, якого останніми днями гостро критикують за намір вивести тисячі американських військ з Німеччини, заявив, що завданням американських солдатів є захищати «життєво важливі інтереси США», а не боротися з «безкінечними війнами» на чужих землях», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, про це Трамп сказав у промові перед випускниками військової академії West Point.
Президент США наголосив, що завдання американського солдата - не відновлювати чужі країни, а «захищати - і міцно захищати - свою країну від ворогів».
Звертаючись до приблизно тисячі кадетів, господар Білого дому висловив переконання, що робота американських військ полягає не в тому, щоб «вирішувати застарілі конфлікти на далеких землях, про які багато людей навіть не чули».
«Ми закінчуємо еру нескінченних воєн», - підкреслив Трамп.
Як повідомлялося, Дональд Трамп віддав розпорядження скоротити на 9,5 тис. осіб кількість американських військових, що базуються в Німеччині як союзницькі сили Північноатлантичного альянсу.
Зараз американський контингент у ФРН налічує 34,5 тисячі службовців. Частина військ буде виведена до сусідніх з країн, у тому числі до Польщі, частина повернеться додому.
Фото: The White House