Трамп оголосив про кінець "ери нескінченних воєн" для США

Дональд Трамп заявив, що завдання американської армії полягає у захисті життєво важливих інтересів США, а не чужих країн, "про які багато людей навіть не чули".

Про це повідомляє Голос Америки.

«Президент Дональд Трамп, якого останніми днями гостро критикують за намір вивести тисячі американських військ з Німеччини, заявив, що завданням американських солдатів є захищати «життєво важливі інтереси США», а не боротися з «безкінечними війнами» на чужих землях», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, про це Трамп сказав у промові перед випускниками військової академії West Point.

Президент США наголосив, що завдання американського солдата - не відновлювати чужі країни, а «захищати - і міцно захищати - свою країну від ворогів».

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Звертаючись до приблизно тисячі кадетів, господар Білого дому висловив переконання, що робота американських військ полягає не в тому, щоб «вирішувати застарілі конфлікти на далеких землях, про які багато людей навіть не чули».

«Ми закінчуємо еру нескінченних воєн», - підкреслив Трамп.

Як повідомлялося, Дональд Трамп віддав розпорядження скоротити на 9,5 тис. осіб кількість американських військових, що базуються в Німеччині як союзницькі сили Північноатлантичного альянсу.

Зараз американський контингент у ФРН налічує 34,5 тисячі службовців. Частина військ буде виведена до сусідніх з країн, у тому числі до Польщі, частина повернеться додому.

Фото: The White House