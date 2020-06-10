Трамп наказав створити полярний флот криголамів США в Арктиці й Антарктиці

Трамп наказав створити полярний флот криголамів США в Арктиці й Антарктиці

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп видав розпорядження про розгортання полярного флоту криголамів з метою забезпечення присутності Америки в регіонах Арктики й Антарктики, а також захисту національних інтересів і безпеки Сполучених Штатів.

Про це йдеться в меморандумі, оприлюдненому Білим домом у вівторок.

"Здійснити огляд вимог для програми закупівлі флоту криголамів щодо забезпечення полярної безпеки, а також пов'язаних з цим активів і ресурсів, здатних гарантувати постійну присутність США в регіонах Арктики й Антарктики", - йдеться в одному із пунктів документа з розпорядженням відповідним главам міністерств і відомств США.

Як підкреслюється в меморандумі, ці зусилля спрямовані на підтримку національних інтересів та стратегії національної безпеки й оборони Сполучених Штатів.

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При цьому зазначається, що огляд "має містити можливість забезпечити постійну присутність США у регіоні Антарктики відповідно до системи Договору про Антарктику".

Планується, що до 2029 фінансового року полярний флот США має пройти всі випробування та почати повноцінне функціонування.

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