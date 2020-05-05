NASA показало, як танули льодовики на Землі упродовж 16 років
Про це йдеться на сторінці NASA в YouTube.
«Використовуючи найсучасніший лазерний інструмент для спостереження за Землею, який NASA коли-небудь запускала у космос, вчені здійснили точні, детальні вимірювання того, як змінилася висота льодовиків Гренландії та Антарктики за останні 16 років», - йдеться у повідомленні.
Результати дослідження дають уявлення про те, як змінюються полярні крижані аркуші, чітко демонструючи, що невеликі надходження льоду у Східній Антарктиді нівелюються великими втратами на Західній Антарктиді.
Вчені встановили, що чиста втрата льоду з Антарктиди разом із зменшенням льодовикового покриву Гренландії є причиною підвищення рівня моря в 0,55 дюйма (14 міліметрів) між 2003 та 2019 роками.
Фото: NASA