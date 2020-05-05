NASA показало, як танули льодовики на Землі упродовж 16 років

Американські науковці з NASA за допомогою космічного приладу спостереження за планетою зафіксували зміни, що відбулися протягом останніх 16 років із льодовиками Землі.

Про це йдеться на сторінці NASA в YouTube.

«Використовуючи найсучасніший лазерний інструмент для спостереження за Землею, який NASA коли-небудь запускала у космос, вчені здійснили точні, детальні вимірювання того, як змінилася висота льодовиків Гренландії та Антарктики за останні 16 років», - йдеться у повідомленні.

Результати дослідження дають уявлення про те, як змінюються полярні крижані аркуші, чітко демонструючи, що невеликі надходження льоду у Східній Антарктиді нівелюються великими втратами на Західній Антарктиді.

Читайте також: У NASA показали вертоліт для дослідження Марсу

Вчені встановили, що чиста втрата льоду з Антарктиди разом із зменшенням льодовикового покриву Гренландії є причиною підвищення рівня моря в 0,55 дюйма (14 міліметрів) між 2003 та 2019 роками.

Фото: NASA