У NASA показали вертоліт для дослідження Марсу

Американське аерокосмічне агентство NASA презентувало літальний апарат, призначений для дослідження Марсу.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Як зазначається, вертоліт Ingenuity («Винахідливість») стане частиною місії Mars 2020, що має стартувати в липні цього року.

Назва апарата було визначено за результатами конкурсу, в якому перемогла учениця середньої школи зі штату Алабама (США) Ваніза Рупані.

Крім вертольота, який має вести зйомки Марсу з повітря, в місії братиме участь марсохід Perseverance («Наполегливість»).

Завдяки Ingenuity дослідники сподіваються вивчити важкодоступні ділянки Марсу.

Посадка вертольота на Червону планету намічена на лютий 2021 року.

Фото: NASA