Cейм Польщі підтримав змішане голосування на цьогорічних президентських виборах

Нижня палата польського парламенту у вівторок ввечері проголосувала за нову редакцію закону про вибори президента Польщі у 2020 році.

Він передбачає змішаний спосіб голосування: на виборчих дільницях і кореспонденційно (поштою), повідомляє кореспондент Укрінформу.

За прийняття закону проголосували 244 депутати, 137 законодавців було проти, а 77 утрималися.

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Цей закон скасовує дію попереднього від 6 квітня, який передбачав проведення суто кореспонденційного голосування, а також деяких положень закону про так званий “Антикризовий щит” від 16 квітня, який передбачав, що Державна виборча комісія не визначає вигляд бюлетеня і не дає розпорядження про його друкування.

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Згідно із законом, претенденти на посаду президента, яких Державна виборча комісія Польщі вже раніше зареєструвала, знову можуть бути визнані кандидатами. Крім того, можна буде висувати нових кандидатів.

Тепер закон потрапить на розгляд Сенату Польщі.

Нагадаємо: державна виборча комісія Польщі постановила, що 10 травня вибори в Польщі не відбулися. Відтак, новий термін президентських виборів має встановити маршалок Сейму упродовж 14-ти днів.

Станом на сьогодні, найбільші шанси на перемогу має чинний президент Анджей Дуда.