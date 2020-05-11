Виборча комісія Польщі констатувала, що президентські вибори не відбулися

Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила, що вибори президента Республіки Польща, які були заплановані на 10 травня, не відбулися.

Про це пише RMF24.

Національна виборча комісія констатувала, що на президентських виборах, призначених на 10 травня 2020 року, виборці не мали можливості проголосувати за кандидатів.

Тепер маршалок польського Сейму Ельжбет Вітек має 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.

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Нагадаємо: раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах 2020 року за допомогою пошти.

Фото: Global Look Press