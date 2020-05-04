Кількість випадків коронавірусу у Польщі наближається до 14 тисяч

Станом на 4 травня кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 13937, з яких 683 особи померли, а 4095 - вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 13937, померли 683 особи”, - інформує МОЗ Польщі.

Загалом, у лікарнях Польщі зараз перебувають понад 2,6 тис. людей заражених коронавірусом, на домашньому карантині – понад 96,6 тис., під епідеміологічним наглядом – понад 17,7 тис.

У Польщі вилікувалися від захворювання коронавірусом вже 4095 осіб.

Як повідомлялося, уряд Польщі підготував чотири етапи виходу з кризи. На першому етапі, з 20 квітня, вже відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі. На другому етапі, з 4 травня, у Польщі відновлено роботу торговельних центрів, готелів та хостелів, деяких закладів культури, а з 6 травня буде відновлено роботу дитсадків та ясел.

З 4 травня Польща також скасує примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні з сусідніми країнами ЄС – Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.