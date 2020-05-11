Польща призначить нову дату президентських виборів

Державна виборча комісія Польщі у неділю визнала, що президентські вибори у країні не відбулися 10 травня у зв’язку з “неможливістю голосування за кандидатів”.

Новий термін президентських виборів буде призначено маршалком Сейму країни у 14-денний термін від офіційного опублікування рішення Держвиборчкому РП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Маршалок Сейму у 14-денний термін від оприлюднення рішення Державної виборчої комісії призначить термін нових виборів, які має бути проведено упродовж 60-ти днів від рішення маршалка Сейму”,- заявив голова Держвиборчкому РП Сильвестер Марціняк.

Він зачитав рішення комісії, яка визнала, що вибори 10 травня не було проведено у зв’язку з “неможливістю голосування за кандидатів”. У ньому зазначається, що за значенням це прирівнюється до відсутності можливості голосування у зв’язку з браком кандидатів.

Як повідомлялося, в минулий четвер Сейм Польщі відхилив рішення Сенату, який у вівторок проголосував проти кореспонденційного (поштового) голосування під час виборів президента РП. Згідно з ухваленим законом, цьогорічні президентські вибори, дату яких ще не призначено, відбудуться виключно шляхом кореспонденційного голосування як в першому, так і другому турах.

За окремими оцінками, вибори можуть відбутися вже у червні чи липні.

Станом на сьогодні, найвищі шанси на перемогу має чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча Об'єднана Правиця.

Фото: Global Look Press