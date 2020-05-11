Полякам запропонували змішане голосування на виборах президента

Правляча польська партія "Закон та справедливість" разом з політичним об'єднанням "Згода" внесли до парламенту проєкт поправок до закону про вибори президента за допомогою пошти.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що поправки до закону передбачають введення змішаного формату голосування на цьогорічних президентських виборах. Передбачається, що виборці матимуть вибір — голосувати поштою чи піти на виборчу дільницю.

"Ті, хто хочуть голосувати поштою, будуть подавати заявку, отримуючи бюлетень з підтвердженням. Ця умова відповідності виборів конституції. Решта зможуть голосувати в виборчих дільницях", - розповів лідер "Згоди" Ярослав Говін.

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Крім того, поправки дозволяють раніше зареєстрованим кандидатам на виборах президента, які мали відбутися 10 травня, продовжити свою виборчу кампанію. Кандидати будуть автоматично зареєстровані на майбутні вибори.

Як повідомлялося, минулого четверга Сейм Польщі відхилив рішення Сенату, який у вівторок проголосував проти кореспонденційного (поштового) голосування під час виборів президента РП. Згідно з ухваленим законом, цьогорічні президентські вибори, дату яких ще не призначено, відбудуться виключно шляхом кореспонденційного голосування як в першому, так і другому турах.

За окремими оцінками, вибори можуть відбутися вже у червні чи липні. Найвищі шанси на перемогу має чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча Об'єднана Правиця.

Фото: Global Look Press