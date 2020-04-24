У Чехії послабили карантин – дозволили виїжджати за кордон

Уряд Чехії послабив коронавірусні карантинні заходи, дозволивши громадянам вільно переміщатися по країні і виїжджати за її межі.

Про це повідомляє Prague morning.

«Чеський уряд скасує обмеження на вільне пересування з п'ятниці, 24 квітня, і дозволить групам до 10 осіб зустрічатися публічно. Досі публічні збори обмежувалися двома людьми», - заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Крім того, громадяни Чехії тепер зможуть виїжджати за кордон. При поверненні в країну потрібно буде пройти тестування на коронавірус і надати підтвердження негативного результату або ж відправитися на двотижневий домашній карантин.

Згідно з даними Wolrdometer, у Чехії зареєстровано 7 187 випадків коронавірусу. Цього тижня добові показники захворюваності і смертності по країні пішли на спад.