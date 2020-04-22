Вихід Європи з карантину: поетапно і в масках

А Меркель навіть попередила про небезпеку «оргій» в обговореннях послаблення обмежень

У низці держав Європи поступово починають послаблювати карантинні заходи, введені у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про особливості повернення до нормального життя у межах окремих країн читайте в огляді власних кореспондентів Укрінформу.

ПОЛЬЩА. Етапи визначено, терміни – ні

У Польщі 16 квітня було запроваджено останнє із суттєвих обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19: заборонено перебувати на вулицях та в публічних місцях без масок на обличчі. У той же день польський прем’єр Матеуш Моравецький оголосив про план поступового скасування у країні обмежень, який складається з чотирьох етапів.

Фото: АА

Перший з них запроваджено з 20 квітня. Він передбачає відкриття для відвідувань парків, лісів та рекреаційних зон, перебування більшої кількості людей у магазинах та церквах, а також можливість самостійно, без опіки дорослих, перебувати на вулицях дітям до 13-ти років. Крім того дозволено бігати та їздити на велосипеді у масці та з дотриманням дистанції.

Подальші три етапи скасування обмежень, часові рамки яких поки не визначено, залежатимуть від кількох чинників, зокрема динаміки захворювань на COVID-19 в Польщі, можливостей системи охорони здоров’я країни, передусім, інфекційних лікарень, а також реалізації санітарних рекомендацій відповідних органів, у тому числі ВООЗ, МОЗ Польщі та головного санітарного лікаря.

На другому етапі планується відкриття деяких закладів культури: музеїв, галерей, бібліотек. Також буде відновлено роботу готелів та хостелів з окремими обмеженнями, роботу будівельних супермаркетів у вихідні дні.

На третьому етапі дозволятимуться спортивні змагання до 50 осіб на відкритому просторі (без глядачів), а також організація опіки над дітьми в яслах, садках і молодших класах з обмеженою кількістю дітей. Планується також відновлення роботи торговельних центрів, перукарень та косметичних салонів.

На четвертому етапі буде відновлено роботу театрів та кінотеатрів у новому санітарному режимі, а також планується відкриття фітнес-центрів, соляріїв та масажних кабінетів.

ЧЕХІЯ. Чітка «дорожня карта» за винятком відкриття кордонів

Республіка однією з перших в ЄС вжила заходів з попередження розповсюдження COVID-19, і були ці заходи одними з найжорсткіших. І ось уряд анонсував детальну карту виходу з режиму «розумного карантину» до 8 червня. Один із перших кроків – дозвіл перебувати у власному автомобілі без маски. Окрім того, маски можна не носити дітям до 2 років і людям із серйозними розладами аутичного характеру.

Вже 9 квітня відновили роботу велосипедні крамниці та майстерні з ремонту велосипедів, магазини товарів для дому та садівництва, будівельних матеріалів.

З 20 квітня відкрилися фермерські ринки, майстерні, автобазари та автосалони; а також дозволили заняття спортом на відкритому повітрі малими групами. З того ж дня поновився учбовий процес для випускних курсів вишів у групах не більше 5 осіб, а молодята можуть зіграти весілля в дружній компанії 10 найбільш близьких людей.

З 27 квітня, відкриються торгові точки площею до 200 кв. м, якщо вони не розташовані в торговельних центрах площею вище більш як 5000 кв.м.

Ще через тиждень, із 11 травня, розпочнуться заняття в школах, можна буде відвідувати тренажерні зали та фітнес-центри площею до 1000 кв.м. за винятком санітарних кімнат у них.

З 25 травня відновиться робота закладів харчування з обслуговуванням на повітрі, перукарень, манікюрних і косметичних та масажних салонів; відкриють свої двері музеї, галереї й зоопарки (окрім закритих приміщень).

Зрештою з 8 червня передбачається відкрити всі магазини в торговельних центрах; ресторани/кафе/бари зможуть обслуговувати гостей у внутрішніх приміщеннях; відкриються готелі; відновляться вистави в театрах; можна буде відвідувати замки та ходити в кіно, проводити культурні, соціальні та спортивні заходи за участю до 50 осіб.

Виглядає оптимістично. Але цілком незрозумілим залишається питання відкриття кордону, який зараз щільно на замку. На початку тижня президент ЧР Мілош Земан запропонував нікого не пускати й не випускати цілий рік, а головний інфекціоніст країни Роман Примула й зовсім заявив, що не варто їздити за кордон найближчі пару років. Навряд чи дійде до таких радикальних заходів, влада розмірковує наразі над можливістю спростити поїздки бізнесменам. Але те, що найближчими місяцями прогулятися комусь окрім чехів по чудових замках країни буде неможливо, це факт.

АВСТРІЯ. План з інтервалами для спостереження за динамікою

Станом на 22 квітня в Австрії всього було виявлено 14 873 випадки захворювання на COVID-19, одужали вже близько 11 тис. осіб, померло 491. Кількість "активних" випадків зараження коронавірусом становить зараз близько 3 400 осіб. У республіці вже кілька днів поспіль кількість нових інфікувань не перевищує 100 випадків, а ріст нових захворювань щодоби протягом останнього тижня становив менше 1%.

З огляду на таку позитивну тенденцію австрійський уряд прийняв рішення про поетапне зняття/послаблення вжитих через пандемію обмежень, що буде втілюватися з двотижневим інтервалом для спостереження за динамікою нових захворювань.

У рамках першого етапу з 14 квітня відновили свою роботу магазини площею меншою за 400 кв.м. та садово-будівельні супермаркети. Крім того, відкрилися автомийки на АЗС (без самообслуговування), майстерні з ремонту автомобілів та велосипедів, як і відновилася торгівля металами, деревом та дорогоцінними металами, також запрацювали ломбарди. Також 14 квітня відчинилися для відвідувачів федеральні парки Австрії.

З 20 квітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Австрії приступила до поступового відновлення роботи своїх закладів – на першому етапі запрацювали сервіс McDrives та служба доставки McDelivery в близько 70 закладах (половині ресторанів мережі в країні).

Водночас у країні до кінця квітня продовжують діяти жорсткі обмеження щодо виходу з дому. Очікується, що вони будуть послаблені з 1 травня, коли розпочнеться другий етап "відкриття країни". При цьому, всі етапи супроводжуватимуться носінням масок та дотриманням дистанції.

Відповідно до планів, з 1 травня зможуть відкритися всі інші магазини країни (незалежно від розміру) та торговельні центри. Крім того, з початку нового місяця почнуть працювати і перукарні, салони педикюру, манікюру та масажу. Відбудуться послаблення й у спортивній сфері: з 1 травня відкриються окремі спортивні споруди – майданчики для легкої атлетики та гольфу, тенісні корти, споруди для кінного спорту, зали для стрільби та ін.

Зміни стосуватимуться й освітньої сфери: з 4 травня в школах та освітніх закладах почнеться підготовка до складання матури (іспити на атестат зрілості) та випускних іспитів, а з 15 травня – поетапно відновлення шкільних занять і на інших шкільних рівнях.

Саме на середину травня припадає третій етап повернення країни до звичного способу життя. Планується, що з 15 травня відновлять роботу заклади громадського харчування (кафе-ресторани) та решта підприємств сфери послуг, відновляться богослужіння, а також прийом громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування. Із середини травня зможуть відновити свою роботу і музеї, бібліотеки (із закритими читальними залами) та книгарні. Щоправда, великі федеральні музеї Австрії прийняли рішення, що запрацюють одночасно лише з 1 липня.

Планується також, з 1 червня зможуть повернутися до репетицій професійні театри, оркестри та музичні гурти. Орієнтовно в цей час мають відкритися фітнес-центри.

При цьому, в країні продовжено до 31 серпня заборону на великі масові заходи під відкритим небом типу міських свят та музичних фестивалів. Щоправда, з липня, можливо, буде дозволено проведення невеликих заходів, з дотриманням правил гігієни та необхідної дистанції.

НІМЕЧЧИНА. Відкриваються заклади, закриваються обличчя

Попри те, що в питанні карантину федеральні землі чи не вперше виступили єдиним фронтом із центральним урядом, усе ж кожна з них накреслила свій графік та нюанси виходу. Втім можна назвати спільне: першими, з 21 квітня, відчиняться магазини площею до 800 кв.м. за умови перебування максимум однієї особи на 20 кв.м. торгової площі. Великим торговельним центрам ще довго стояти закритими. Так само, як спортивним спорудам.

Одними з перших запрацюють школи (де з наступного тижня, де з початку травня), в більшості земель – спочатку для учнів випускних класів: незабаром іспити. Нічого поганого влада не бачить у тому, аби відкрити зоопарки, окрім павільйонів. В деяких землях вирішили, що музеї теж цілком безпечні для відвідувань, адже на великих площах насправді можна тримати дистанцію. А от коли саме відчиняться перукарні, ще вирішують.

Фото: АА

При цьому Німеччина, яка майже 2 місяці вперто відмовлялася від правила закриття рота/носа, нарешті дійшла думки щодо необхідності цього кроку. Кілька земель уже ввели такий обов’язок, інші зроблять це в найближчі дні. Щоправда, лише в громадському транспорті та в магазинах, та й то в формі «наполегливої поради». «Впертість» Німеччини в питанні масок пояснюється банально: в країні просто не було масок. Тепер же їх у деяких містах роздають безкоштовно, як, приміром, у мерії Дрездена, куди днями вишукалася черга в... 970 метрів. Мабуть, таких черг столиця Саксонії не бачила навіть за часів НДР.

Найбільше розчарування пережили при оголошенні нових рекомендацій гастрономи. Вони відчайдушно сподівалися на хоча б часткове відновлення свого бізнесу, тим більше, що сусідні Австрія та Чехія вже анонсували відкриття ресторанів і кафе принаймні на відкритих терасах. Аргумент влади: при вживанні алкоголю дуже важко тримати дистанцію і зовсім неможливе їсти в масці.

Землі одна за одною анонсують свої кроки, але політики застерігають від «ейфорії». А канцлерка Ангела Меркель спересердя навіть попередила про небезпеку «оргій у дискусіях щодо подальшого ослаблення обмежень». Так і сказала: «оргій». Щоправда пізніше заспокоїлася та закликала співвітчизників бути «пильними й дисциплінованими».

БЕЛЬГІЯ. Пом’якшення обмежень після зменшення показника госпіталізацій

Про необхідність пом’якшення обмежень у Бельгії заговорили одразу після рішення уряду країни продовжити обмежувальні заходи до 3 травня 2020 року. При тому, що у суспільстві, яке налаштовувалося на 2-3 тижні добровільної самоізоляції, накопичилася природна втома від кількамісячного «локдауну», ситуація залишається тривожною.

На 18 березня, коли були офіційно закриті всі місця масового скупчення людей, за винятком продовольчих магазинів, аптек та пошти, загальна кількість інфікованих у країні становила 1486 осіб, померли від хвороби 18 людей. На сьогодні ці цифри, здається, виходять з якоїсь іншої реальності. 15 квітня, коли було оголошено про продовження карантинних заходів до травня, кількість нових випадків інфекції лише за добу перевищувала 2400 людей. Загальна кількість інфікованих впритул наблизилася до 40 тисяч. Кількість померлих перевищила 6 000 людей – це величезна трагедія.

Але головна мета, яку ставив перед собою уряд, була досягнена – Бельгії вдалося уникнути критичного перевантаження лікарень, як це сталося, наприклад, в Італії. Якщо на початку квітня до лікарень «стабільно» потрапляли щодоби 500-600 нових пацієнтів із COVID-19, то зараз, на момент послаблення обмежень, цей показник, який є приводом для «обережного оптимізму», коливається в діапазоні від 130 до 330 людей.

Максимальне завантаження бельгійських лікарень було зареєстровано 4 квітня – 7773 особи, але й на той час це не призвело до перевищення загальних спроможностей. Показник завантаженості реанімацій навіть у «критичні» дні не перевищував 60 відсотків від наявних місць.

Від 18 квітня Уряд Бельгії дещо пом’якшив обмежувальні заходи, спрямовані на стримування пандемії COVID-19. Зокрема, до переліку відкритих торгових точок – продовольчих магазинів, аптек і газетних кіосків, – додалися господарські магазини та супермаркети для «саду й огороду», щоб люди могли зайняти себе у самоізоляції. Під цим же гаслом зажадали припинення карантину невеликі магазини «папір’є», які торгують товарами для малювання та домашньої творчості – макраме, декупажу та інших забавок, – мовляв, вірус не скасовував тягу людини до прекрасного.

Ще одне пом’якшення стосується діяльності готелів – вони можуть приймати відвідувачів, але ресторани, гімнастичні зали і басейни залишатимуться закритими.

При цьому людям наполегливо радять дотримуватися запобіжних заходів. Зокрема, це стосується заборони на «несуттєві» поїздки громадян (винятки зроблені лише для волонтерів). Бельгійцям рекомендовано зберігати «соціальне дистанціювання» та максимально обмежити зовнішні контакти. Зрозуміло, що треба уникати рукостискань, носити захисні маски і головне – частіше мити руки! Ці прості правила «вірусної» гігієни виявляються чи не головним засобом для стримування вірусу, принаймні, до моменту розробки вакцини або методів лікування.

Наразі бельгійські вірусологи застерігають суспільство від заспокоєності та попереджають про можливість нового сплеску «корони» вже восени.

НІДЕРЛАНДИ. Обережне послаблення, більшість заходів продовжено до 20 травня

У Нідерландах до послаблення карантину підійшли дуже обережно. Спочатку впродовж місяця спостерігали за цифрами, чи зростатиме кількість хворих і госпіталізованих.

У країні вже кілька останніх тижнів працюють крамниці, що продають та ремонтують велосипеди, ятки з морозивом, рибою й маленькі магазинчики з одягом і взуттям. Вони відкриті з 13:00 до 17:00 та обов’язково мають забезпечити дистанцію 1,5 метра. Також між клієнтом і продавцем має бути захисне скло чи пластикова огорожа. У деяких кафе можна купити каву та їжу з собою. Розважальні центри й музеї закриті.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 21 квітня на пресконференції повідомив про часткове послаблення карантинних обмежень. Йдеться саме про послаблення карантину після 28 квітня, а не його скасування, наголосив він.

Так, дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту та відвідувати спортивні гуртки. А молоді від 13 до 18 років також можна займатися спортом на свіжому повітрі, наприклад, грати у футбол, але за умови дотримання дистанції у 1,5 метра.

З 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи. Обов’язкова умова – розподіл дітей по невеликих групах, що відвідуватимуть навчальний заклад у різний час.

Стоматологам і зубним гігієністам працювати дозволено, а от інші представники «контактних» професій, зокрема перукарі, масажисти, наразі не можуть повернутися до роботи.

Також не дозволено провідувати рідних, які перебувають у будинках для літніх людей, адже старенькі перші у групі ризику. Більшість раніше запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня.

До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вкотре закликав людей якомога довше залишатися та працювати з дому, зберігати дистанцію під час прогулянок. Штрафи за недотримання правил ніхто не скасовував. За порушення режиму карантину передбачено максимальний штраф у розмірі 400 євро.

СЕРБІЯ. Великдень як точка поступового «оживання» країни

Одразу після православного Великодня (19 квітня) сербська влада анонсувала поступове пом’якшення обмежувальних заходів, пояснюючи це поступовим зменшенням динаміки захворюваності та смертності: з 21 квітня комендантська година починається щовечора о 18-й, а не о 17-й, пенсіонери під час неї зможуть відтепер ходити на 30-хвилинні прогулянки.

Фото: АА

А вже з 22 квітня відкриваються вуличні ринки, майстерні та будівельні майданчики – із суворим дотриманням санітарних норм. В сербському уряді підкреслили, що в разі, якщо фіксуватимуться порушення, то буде здійснено «відкат» усіх зазначених пом’якшень карантину.

Говорячи про час можливого закінчення епідемії, головний епідеміолог Сербії Предраг Кон заявив, що на це можна очікувати «на 10-й – 12-й тиждень», тобто вже влітку.

Станом на 21 квітня у Сербії загалом зафіксовано 6630 випадків зараження COVID-19, із яких летальних – 125. Вилікувалися ж 870 осіб.

Але сербський карантин – один із найжорсткіших у світі. У країні з 15 березня був введений надзвичайний стан, який може на законних підставах тривати аж до 6 місяців. Заборонено виходити на вулицю всім особам, старшим 65 років. Усі кордони та пасажирське авіасполучення – перекриті. Вулиці патрулюють поліція та армія. Парламентські вибори, що мали би пройти 26 квітня, було навіть перенесено. Для ізоляції хворих на коронавірус – із залученням військових було ще в березні створено тимчасовий великий госпіталь на території виставкового центру Белграда (відомий як Саймиште).

Ще з 18 березня в країні діє комендантська година з 17-ї вечора по 5-ту ранку в будні та з вечора п’ятниці до ранку понеділка (тобто кожні вихідні). Частина суспільства, зокрема опозиція, критикують владу за «перевищення» своїх повноважень та «надмірність» обмежувальних заходів.

На головне православне свято – Великдень – Сербія, більшість населення якої сповідує саме цю релігію, для запобігання ризикованим скупченням прихожан у храмах ввела безпрецедентно довгу комендантську годину – із 5 вечора 17 квітня (п’ятниця) до 5 ранку 21 квітня (вівторок). Тобто в сумі – 84 години. Хоча Сербська православна церква спочатку просила уряд скасувати таке рішення, але невдовзі після перемовин із президентом Вучичем патріарх СПЦ Іриней офіційно підтримав комендантську годину на Великдень і закликав вірян залишитися вдома. Президент Сербії, в свою чергу, подякував СПЦ за «високий рівень допомоги та соціальної відповідальності». Свято Воскресіння Христового в Сербії пройшло спокійно без жодних серйозних порушень такого жорсткого режиму (порушникам загрожували серйозні грошові штрафи). Отже, Великдень став для вищого політичного керівництва Сербії тією поворотною точкою, коли вже можна починати поступове повернення країни у звичний ритм життя.

Юрій Банахевич, Ольга Танасійчук, Василь Короткий, Дмитро Шкурко, Ірина Драбок, Анатолій Демещук