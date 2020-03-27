Пік Covid-19 в Австрії очікується у середині квітня-травні

Станом на ранок 27 березня в Австрії коронавірусною інфекцією Covid-19 було інфіковано понад 7 тис. осіб, пік зараження в МОЗ очікують на середину квітня-середину травня.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

На 9.00 п’ятниці в республіці 7029 людей були інфіковані новим типом коронавірусу (ця цифра включає померлих та тих, хто одужав). В абсолютній більшості випадків спостерігається м’яка форма перебігу захворювання, ці люди знаходяться під домашнім карантином.

Водночас, в останні дні спостерігається різке зростання кількості інфікованих коронавірусом осіб, яким потребується госпіталізація. Якщо п’ять днів тому у лікарнях було 105 інфікованих, то станом на п’ятницю – вже 702 людини. При цьому, 110 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Захворювання вже забрало життя 52 людей (14 смертей – у Відні).

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Найбільше випадків інфікування виявлено у прикордонній з Італією федеральній землі Тіроль (1694), а також у федеральних землях Верхня Австрія (1168), Нижня Австрія (1031) та Відень (922).

У п’ятницю вранці федеральний міністр з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії Рудольф Аншобер заявив, що пік зараження коронавірусом в країні може припасти орієнтовно на період з середини квітня до середини травня.

Міністр також повідомив, що наразі федеральна влада не розглядає вжиття додаткових заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу в Австрії. За його словами, при оцінюванні ефективності вже існуючих заходів існує затримка 10-14 днів, а тому професійна оцінка ситуації та її прогноз буде зроблено ближче до Великодня.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. По всій державі припинили роботу всі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури. Введено заборону на зібрання людей на вулиці кількістю більше 5 осіб, від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у разі необхідності. Порушення карається високими адміністративними штрафами.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

фото: АА