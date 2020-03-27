Китай закриває кордони для іноземців

Китай оголосив про закриття своїх кордонів у зв'язку з тим, що інфікованими коронавірусом в країні все частіше стають іноземці.

Про це заявили в МЗС країни у четвер, повідомляє АР.

«Всім іноземним громадянам, в тому числі особам, які мають посвідку на проживання, буде заборонений в'їзд у Китай, починаючи з цієї суботи», - йдеться в повідомленні.

Всі правила безвізового транзиту також будуть тимчасово припинені.

Цей захід не торкнеться дипломатів, також іноземні громадяни, які прибувають у Китай для «необхідних економічних, торговельних, наукових або технологічних заходів або за надзвичайних гуманітарних потреб» зможуть подавати заяви на отримання віз.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю у п'ятницю повідомила про 55 нових випадків захворювання COVID-19, з них 54 є іноземцями. Випадків в Ухані, епіцентрі спалаху в країні, виявлено не було.

Як повідомлялося, в цілому в світі коронавірусом заражені 526 044 людини. 23 709 хворих померли, 122 066 одужали.

За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено 196 випадків зараження коронавірусом.

Фото: Xinhua