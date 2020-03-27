Лідери ЄС визначили п’ять пріоритетів у боротьбі з коронавірусом

На зустрічі у форматі телеконференції лідери країн ЄС погодили п’ять ключових пріоритетів у спільних діях задля подолання кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу.

Про це за підсумками телеконференції розповів президент Європейської ради Шарль Мішель. Запис його виступу оприлюднено на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Ми вирішили працювати для досягнення п’яти конкретних пріоритетів. Перший з них стосується продовження заходів та координації зусиль країн-членів, аби стримати розповсюдження вірусу. Для цього необхідно посилити нашу систему охорони здоров’я», - зазначив Мішель.

За його словами, лідери ЄС погодили також важливі рішення стосовно контролю на внутрішніх та зовнішніх кордонах Євросоюзу. Пріоритетом у поточній ситуації є обмеження «необов’язкових» подорожей з одночасним продовженням та гарантуванням свободи переміщення товарів, що має ліквідувати дефіцит і захистити спільний європейський ринок.

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Другий важливий пункт – координація зусиль на рівні як ЄС так і національних урядів для забезпечення необхідної кількості медичного обладнання, яке країни-члени потребують у боротьбі з вірусом.

Третій пріоритет - це координація зусиль з метою підтримки досліджень для пришвидшення розробки вакцини проти коронавірусу.

«Ми продовжуємо пошук рішення цієї проблеми. Ми мали сьогодні також відеоконференцію з «Великою двадцяткою» і обговорювали варіанти спільних зусиль у розробці та виробництві вакцини, яка є необхідною якомога скоріше», - наголосив президент ЄР.

Четвертий напрямок спільних зусиль - вирішення економічних питань, оскільки криза, яка вдарила по Європі та по світу, має економічні й соціальні наслідки.

«Було дуже важливим протягом минулих кількох днів діяти швидко. Країни-члени мобілізували ресурси, щоб надати підтримку бізнесу, який був тяжко уражений заходами стримування хвороби, які мали руйнівний економічний ефект. Важливо, що лідери підтримали рішення, прийняті Єврокомісією і міністрами фінансів стосовно Пакту стабільності та зростання, зокрема, активації положення про його призупинення з огляду на надзвичайні обставини, в яких опинилися країни ЄС. Такий крок надасть їм більшу гнучкість у системі державних витрат», - переконаний Мішель.

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Нарешті п’ятий ключовий пріоритет, погоджений на телеконференції лідерів країн ЄС, - репатріація європейських громадян, які зараз перебувають у третіх країнах і хочуть повернутися додому.

«Ми будемо просити Єврогрупу продовжувати інтенсивну роботу для розробки пропозицій, які мають забезпечити нашу спроможність подолати цю економічну кризу. Ми також вирішили, що Єврокомісія організує обговорення між євроінституціями й забезпечить, щоб Європейський інвестиційний банк та інші фінансові структури могли закласти основу для виходу з кризи, для мобілізації можливих ресурсів на найближчу, середню та довгострокову перспективу», - пояснив Мішель.

Він наголосив, що всі ці заходи спрямовані на збереження добробуту європейців та їхніх родин, підвищення стійкості європейських підприємств, особливо – малих і середніх, які є основою заможності ЄС.

«Сьогодні ми продемонстрували здатність просуватися вперед разом, щоб виграти цю жорстоку битву, з якою стикається весь ЄС і весь світ. Жодна країна не може виграти цю битву сама, тож нам необхідні єдність і солідарність», - підсумував президент Європейської ради.