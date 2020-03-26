Президент Єврокомісії застерігає країни ЄС від регіонального егоїзму

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла країни ЄС від регіонального егоїзму в період кризи Covid-19 та закликала зберегти життєздатність спільного ринку.

Про це вона заявила у четвер під час виступу на надзвичайній сесії Європейського парламенту в Брюсселі, яку було присвячено заходам зі стримування пандемії, повідомляється на порталі Євросоюзу.

«Жоден з нас не може подолати кризу самотужки, і жодна країна також не може цього зробити самотужки. Тому що у цій кризі ми можемо допомогти собі, лише допомагаючи одне одному», - сказала президент Єврокомісії.

При цьому вона зауважила, що про деякі моменти з історії кількох минулих тижнів, коли внаслідок епідемії миттєво та драматично змінився стиль життя країн і народів, в Європі відбулися певні болісні процеси.

«Коли Європа мала б бути однією для всіх, дехто від початку дивився лише на себе. Коли Європа дійсно потребувала духу «всі за одного», дехто відповідав «лише за себе». І коли Європі дійсно довелося доводити, що вона не є лише «Союзом хорошої погоди», дехто від початку відмовлявся поділитися своєю парасолькою. Але вже дуже скоро ці «дехто» відчули наслідків власних нескоординованих зусиль. Саме тому протягом минулих тижнів ми здійснили виключні та надзвичайні заходи для координації та уможливлення дій, в яких відчуваємо потребу», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що тисячі європейців у ці дні виявили солідарність та співчуття. Європейські медичні працівники, які опинилися на передовій боротьби з хворобою, роблять все для того, щоб рятувати людські життя. Разом з цим, необхідне для цього медичне обладнання та захисний одяг часто не можуть потрапити за призначення, тому що застрягли на внутрішніх кордонах ЄС, де після початку кризи був поновлений прикордонний контроль.

Таке явище порушило базові принципи та працездатність єдиного ринку ЄС. Але, за словами Урсули фон дер Ляєн, саме доступ до потужного та унікального спільного ринку ЄС є ключем до успішної та скоординованої відповіді всіх країн співтовариства на поточну кризу. Для цього європейські кордони мають працювати так, як вони мають працювати в умовах спільного ринку, та забезпечити вільне пресування вантажів і товарів.

«Криза, яка не знає кордонів, не може бути вирішена створенням додаткових бар’єрів між нами. Але саме такий рух був першою рефлекторною реакцією, яку проявили багато європейських країн. Це просто не має сенсу і фундаментально суперечить нашому європейському духу. Тому що жодна з країн членів, - жодна з них, - не може самотужки забезпечити себе життєво необхідним медичним майном та обладнанням», - наголосила президент Єврокомісії.

Саме тому, за її словами, Єврокомісія спільно з урядами країн-членів зробили багато, щоб припинити таку «внутрішню блокаду». Були розроблені інструкції щодо створення так званих «зелених ліній» для прискореного проходження товарів через внутрішні кордони, час якого для кожної вантажівки не має перевищувати 15 хвилин. Подібні заходи були вжиті для полегшення транскордонного руху для робітників, які працюють на територіях країн-сусідів.

«Ми створили перший в історії резерв медичного обладнання, такого як прилади для вентиляції легень, маски та лабораторні матеріали. Єврокомісія профінансує 90% від вартості цих запасів. Ми захистили доступність таких матеріалів, запровадивши дозволи на його експорт. І ми зробили вже кілька замовлень разом із країнами-членами на тестові проби, вентилятори легень та захисне обладнання. До цієї програми приєдналися 25 країн. Поставки мають розпочатися вже протягом наступних тижнів», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що у цій надзвичайній ситуації європейці дивляться, що відбуватиметься далі, вони очікують, що офіційні структури зроблять все, щоб врятувати якомога більше життів. Але люди думають також про те, що трапиться у день після кризи, що буде з їхньою роботою, накопиченнями, вони хвилюються за долю батьків, сусідів, і вони знають, що уряди будуть вимушені здійснювати важкі рішення, щоб рятувати життя.

«Вони також пам’ятатимуть, хто був з ними у важкі часи, - і тих, хто не був. Вони запам’ятають тих, хто діяв – і тих, хто цього не робив. Вони пам’ятатимуть всі рішення, які ми приймаємо сьогодні – як і ті, які ми не прийняли. Правда у тому, що невдовзі він настане – цей «день після». І наша робота має дозволити, щоб у цей день, а також в усі наступні дні, люди пам’ятали, що ЄС був разом з тими, хто відчував у ньому необхідність. Це покаже, чого ми варті у дійсності», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зафіксовано 492 603 156 випадків Covid-19, з них 22 184 летальні, 119 918 пацієнтів одужали.