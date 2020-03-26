Країни G20 домовилися "влити" у глобальну економіку понад $5 трильйонів

Країни Великої двадцятки (G20) вкладуть у глобальну економіку понад $5 трильйонів в рамках зусиль для подолання негативного впливу пандемії Covid-19.

Про це йдеться у комюніке за підсумками онлайн-саміту лідерів G20.

«Ми зобов’язуємось робити все, що потрібно, і використовувати всі наявні інструменти політики, щоб мінімізувати економічний та соціальний збитки від пандемії, відновити глобальний ріст, підтримати стабільність ринку та посилити стійкість... Ми вливаємо у світову економіку понад 5 трильйонів доларів у рамках цілеспрямованої бюджетної політики, економічних заходів та гарантійних схем протидії соціальним, економічним та фінансовим наслідкам пандемії», - наголошується у заяві лідерів.

Представники країн G20 пообіцяли проводити сміливу і масштабну фіскальну підтримку.

«Колективні дії G20 посилять її вплив. Масштаби цих заходів дозволять світовій економіці знову встати на ноги і закласти міцну основу для захисту робочих місць і відновлення економічного зростання», - йдеться у заяві.

Як зазначається, лідери попросили міністрів фінансів та керівництва Центробанків на регулярній основі координувати розробку плану дій G20 у відповідь на COVID-19, а також тісно співпрацювати з міжнародними організаціями для швидкої реалізації відповідної міжнародної фінансової допомоги.

Зазначається, що країни G20 будуть виступати єдиним фронтом у боротьбі проти пандемії коронавірусу. Наголошується, що G20 і надалі зобов’язується надавати негайні ресурси для ВООЗ.

Лідери «двадцятки» також просять Міжнародну організацію праці (МОП) та Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) контролювати вплив пандемії на зайнятість.

Лідери G20 також доручають міністрам охорони здоров’я проводити зустрічі за необхідності, щоб обмінятися найкращими національними практиками та розробити низку невідкладних заходів G20 щодо спільної боротьби з пандемією на засіданні міністрів у квітні.

Як відомо, саміт країн G20, ініційований головуючою Саудівською Аравією, вперше в історії проводився у форматі відеоконференції.

На зустрічі обговорювалося питання боротьби з пандемією коронавірусу і її впливом на світову економіку.

За даними Worldometers, на 12.00 26 березня у світі зафіксовано 478 331 випадок зараження коронавірусом, з них 21 524 летальних, 114 833 особи одужали