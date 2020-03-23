Після пандемії коронавірусу світова економіка буде страждати ще довгі роки - ОЕСР

Пандемія коронавірусу Covid-19 уже завдала світовій економіці більшої шкоди, ніж криза 2008 року і терористичні акти 11 вересня 2001-го.

Про це заявив голова Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа, повідомляє ВВС.

«І причина полягає в тому, що ми не знаємо, скільки грошей потрібно на боротьбу з безробіттям - тому що нам невідомо, скільки людей втратять роботу. Ми також не знаємо, скільки буде потрібно для реанімації сотень тисяч середніх і дрібних підприємств, які вже постраждали», - заявив Гурріа.

За його словами, країни будуть мати справу з економічними наслідками «довгі роки».

На його думку, прогноз ОЕСР про скорочення зростання світового ВВП удвічі - до 1,5% в рік через пандемію, опублікований на початку березня, вже виглядає надмірно оптимістичним.

"Навіть якщо загальносвітової рецесії не буде, ми отримаємо або нульовий, або негативний ріст у багатьох країнах світу, включаючи найбільші. Через це загальносвітове зростання не тільки буде низьким в цьому році, але і буде довго відновлюватися", - сказав Гурріа.

Ще наприкінці зими політики країн «Великої двадцятки» були впевнені, що крива зростання в період коронавірусу прийме форму літери V: різке, але нетривале падіння економічної активності, а потім таке ж різке зростання і відновлення.

«Але навіть тоді ми вже видавали бажане за дійсне. Я не погоджуюся з ідеєю V. Зараз ми вже бачимо, що форми V не буде. В кращому випадку буде щось ближче до U - з довгим періодом на дні, перш ніж почнеться зростання. Ми уникнемо падіння у вигляді кривої L, якщо приймемо правильні рішення зараз», - зауважив глава ОЕСР.

ОЕСР пропонує «антикоронавірусний» план, який включає безкоштовне тестування на Covid-19, пріоритетне постачання медиків необхідним обладнанням та захисними матеріалами, виплати чистими грошима для працівників - в тому числі самозайнятим та податкові канікули для бізнесу.

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За даними Worldometers, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

В Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.