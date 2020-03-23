У Польщі не планують ізолювати окремі регіони через коронавірус

У Польщі наразі не розглядають можливості ізоляції окремих регіонів через епідемію коронавірусу.

Про це в ефірі радіо RMF.FM повідомив у понеділок міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

“Поки що немає підстав для такої територіальної ізоляції. Якби у нас були такі регіональні відмінності (за рівнем захворюваності – ред.), як в Італії чи Іспанії, тоді обґрунтованою є ізоляція цілих регіонів. Але в Польщі маємо рівномірний розподіл заражених осіб”, - заявив Шумовський.

За його словами, у найближчі дні варто очікувати “значного зростання” кількості заражених коронавірусом.

Водночас речник уряду Польщі Пьотр Мюллер в ефірі Польського радіо заявив, що у найближчі дні слід очікувати подальших обмежень для жителів Польщі у межах боротьби з коронавірусом.

Тим часом, глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик в ефірі телеканалу TVN24 заявив, що уряд на сьогодні не вбачає підстав для запровадження надзвичайного стану. Він зазначив, що на сьогодні уряд діє на підставі нещодавно прийнятого спецзакону, а також закону щодо протидії інфекційним захворюванням й епідеміям від 2008 року.

За інформацією польської поліції, за минулу добу було перевірено дотримання режиму карантину у понад 79 тис. жителів РП і виявлено 318 випадків його порушення, за що передбачено штраф 30 тис. злотих (понад 6,5 тис. євро). Крім того, поліція понад 180 разів виконала прохання осіб, які перебувають на карантині, щодо купівлі продуктів, винесення сміття тощо.

При цьому, повідомляє поліція, кількість ДТП у країні під час епідемії коронавірусу знизилася на 60%.

Тим часом у межах акції “Повернення додому” (LOTdodomu) у понеділок очікується 18 чартерних рейсів, метою яких є повернення громадян Польщі з віддалених регіонів світу.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померли 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.