В умовах кризи ЄС має захищати свій економічний суверенітет – Єврокомісія

В умовах економічної кризи, що пов’язана із заходами зі стримування коронавірусу, багато європейських компаній опинилися у скрутному становищі, що примушує ЄС вживати заходи щодо збереження власного економічного суверенітету.

Про це у середу у відеозверненні повідомила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Повний текст її виступу можна подивитися на мультимедійному порталі ЄС.

"Багато компаній тимчасово ослаблені цією кризою. Ми маємо піклуватися про них. Деякі сектори є ключовими для нашої безпеки, громадського здоров’я та суверенітету, такі як медичні заклади, медичні дослідження або стратегічна інфраструктура. Вони заслуговують особливої уваги. Ми маємо знати, хто інвестує в такі компанії із закордону і з якою метою", - зазначила Президент Єврокомісії.

Вона повідомила, що у середу Єврокомісія представила інструкції, які мають допомогти країнам-членам у проведенні аналізу щодо прямих іноземних інвестицій та в оцінці їх з точки зору опанування контролем або впливом над стратегічними компаніями.

"Я хочу бути абсолютно зрозумілою: ЄС є і залишатиметься відкритим для прямих іноземних інвестицій. Але ми маємо знайти баланс між цією відкритістю та необхідністю зберегти наш економічний суверенітет", - наголосила фон дер Ляєн.