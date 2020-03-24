Президент Єврокомісії попереджає про продавців «чудодійних» пігулок від коронавірусу

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила європейців, що ситуацією із запровадженням карантину намагаються скористатися злочинні ділки, які пропонують людям «чудодійні» та «рятівні» пігулки від хвороби.

Відеозвернення Президента Єврокомісії оприлюднене на мультимедійному порталі ЄС.

«Для того, щоб обмежити розповсюдження коронавірусу, багато європейців просто мають залишатися вдома. В результаті, люди працюють у режимі телеконференцій та проводять багато часу онлайн. На жаль, це використовують злочинці. Вони слідують за нами онлайн та використовують наші занепокоєння коронавірусом. Наші страхи перетворюються для них на бізнесові можливості», - зауважила керівник Єврокомісії.

Вона зауважила, що останнім часом в ЄС помітно зріс обсяг кібернетичних злочинів. Та додала, що кількість підроблених медикаментів, аерозолів для дезінфекції або «чарівних» пігулок, які продаються онлайн, може приголомшити.

«Наше агентство з поліцейської співпраці, Європол, протягом минулих тижнів підтримував глобальну операцію проти контрабанди підроблених медикаментів. Більше 4,4 мільйонів одиниць незаконних фармакологічних препаратів були вилучені по усьому світу. Були викриті 34 групи організованої злочинності, арештовано 121 особу. Були заблоковані 2500 інтернет-лінків – вебсайти, соціальні медіа, магазини онлайн, рекламні ресурси», - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Вона пропонує не довіряти оманливій рекламі. Коли вакцина проти коронавірусу дійсно буде розроблена, національні уряди та офіційні установи повідомлять про це через надійні джерела інформації, підкреслила Президент Єврокомісії.