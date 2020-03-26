ЄС допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків — Немчінов

ЄС допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків — Немчінов

Укрінформ
Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов по відеозв’язку поспілкувався із керівником Групи підтримки України при Єврокомісії Пітером Вагнером та Послом ЄС в Україні та Матті Маасікасом.

Як повідомив він на своїй сторінці у Facebook, сторони обговорили низку актуальних питань.

"Україна, як і весь світ, наразі переживає кризу, пов’язану із пандемією коронавірусу SARS-CoV-2, і зусилля української влади зосереджені на відповідному реагуванні. ЄС допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланням його наслідків", - написав Немчінов

За його словами, зокрема, можна розраховувати на підтримку системи охорони здоров’я: посилення координації на міждержавному рівні, підтримку лікарень "першої лінії" захисту, що бореться з пандемією. ЄС може допомогти у розв'язанні соціальних питань: допомога літнім людям, онлайн освіта, догляд за дітьми, а також надати кредитну підтримку малому та середньому бізнесу для швидкого виходу із кризи.

Читайте також: Надзвичайна ситуація "не ставить хрест" на економіці - Шмигаль

"Разом з антикризовими заходами уряд планує прискорити та поглибити реформування в багатьох сферах, включаючи впровадження реформи державного управління відповідно до Європейських принципів. І я, як Міністр Кабінету міністрів, підтвердив незворотність реформ державного управління для побудови ефективного та сучасного державного апарату, здатного якісно реагувати на виклики сьогодення", - додам міністр КМУ.

Немчінов імені нового уряду висловив подяку ЄС за комплексну підтримку України в реалізації реформ. Представники ЄС підтвердили готовність продовження існуючих інструментів підтримки та створення нових.

Читайте також: Зеленський анонсував тест-системи та медобладнання з Китаю і Кореї

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-