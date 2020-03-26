ЄС допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків — Немчінов

Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов по відеозв’язку поспілкувався із керівником Групи підтримки України при Єврокомісії Пітером Вагнером та Послом ЄС в Україні та Матті Маасікасом.

Як повідомив він на своїй сторінці у Facebook, сторони обговорили низку актуальних питань.

"Україна, як і весь світ, наразі переживає кризу, пов’язану із пандемією коронавірусу SARS-CoV-2, і зусилля української влади зосереджені на відповідному реагуванні. ЄС допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланням його наслідків", - написав Немчінов

За його словами, зокрема, можна розраховувати на підтримку системи охорони здоров’я: посилення координації на міждержавному рівні, підтримку лікарень "першої лінії" захисту, що бореться з пандемією. ЄС може допомогти у розв'язанні соціальних питань: допомога літнім людям, онлайн освіта, догляд за дітьми, а також надати кредитну підтримку малому та середньому бізнесу для швидкого виходу із кризи.

"Разом з антикризовими заходами уряд планує прискорити та поглибити реформування в багатьох сферах, включаючи впровадження реформи державного управління відповідно до Європейських принципів. І я, як Міністр Кабінету міністрів, підтвердив незворотність реформ державного управління для побудови ефективного та сучасного державного апарату, здатного якісно реагувати на виклики сьогодення", - додам міністр КМУ.

Немчінов імені нового уряду висловив подяку ЄС за комплексну підтримку України в реалізації реформ. Представники ЄС підтвердили готовність продовження існуючих інструментів підтримки та створення нових.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.