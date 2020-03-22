Кількість заражених коронавірусом у країнах Балтії сягнула 570

За останню добу в Естонії виявили 20 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих сягнула 326 осіб.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR із посиланням на Департамент здоров'я країни.

«Станом на ранок 22 березня в Естонії коронавірус був діагностований у 326 осіб. За добу зробили 417 тестів, з яких 20 були позитивними. Із 31 січня в Естонії було зроблено 3229 тестів», - повідомив Департамент здоров'я.

У лікарнях перебувають 14 осіб, двоє з них - у відділенні інтенсивної терапії.

Карта заражень коронавірусом за даними в Естонії розміщена на цьому сайті.

Тести роблять насамперед важко хворим та людям, які входять до групи ризику, в тому числі літнім людям та людям із хронічними захворюваннями. Рішення про необхідність проведення тесту приймає сімейний лікар, що направляє пацієнта на тестування.

Тести проводяться також для працівників охорони здоров'я та опікунських установ, а також працівникам поліції, рятувального департаменту, та іншим людям, які пов'язані з запобіганням поширенню Covid-19, які у зв'язку з характером своєї роботи можуть становити небезпеку для груп ризику.

Повідомляється також, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу і його фінський колега Пекка Хаавісто в ході відеоконференції, що відбулася у суботу, вирішили сформувати спільну естонсько-фінську робочу групу, завданням якої буде фіксувати породжувані поширенням коронавірусу проблеми та вживати спільних заходів із їх вирішення.

При цьому з неділі Фінляндія заборонила переміщення між Естонією і Фінляндією осіб, які постійно проживають в Естонії, але працюють у Фінляндії (так звану маятникову міграцію).

Водночас МОЗ Литви повідомляє, що у ніч на неділю в країні підтвердили ще 6 випадків коронавірусу. Таким чином, загалом у Литві діагностовано 105 випадків, повідомляє портал Delfi з посиланням на МОЗ Литви.

«МОЗ Литви повідомляє, що у ніч на неділю в країні підтвердили ще 6 випадків коронавірусу. Загалом у Литві діагностовано 105 випадків», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на ранок суботи у Литві було зафіксовано 69 випадків Covid-19. До півночі позитивний результат дали ще 30 тестів, тож кількість інфікованих сягнула 99.

В усіх випадках проводяться додаткові епідеміологічні перевірки.

МОЗ Литви закликає мешканців виконувати вимоги та рекомендації лікарів і міністерства, а саме - максимально уникати скупчення людей, якщо є можливість, працювати з дому, при живому спілкуванні дотримуватися дистанції, ретельно мити та дезінфікувати руки, протирати поверхні. Якщо з'явилися симптоми хвороби, відразу ж звертатися до лікаря, самим у лікарню їхати не можна.

В Литві у зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закриті кордони, заборонені масові заходи, закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек.

У Латвії за минулу добу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу сягнуло 139. Тестів щодо людей, підозрюваних на наявність Covid-19, за весь період обстеження виконано вже 5127, повідомляє у Twitter латвійський Центр профілактики та контролю захворювань.

«У попередній день було проведено 681 обстеження підозрюваних на Covid-19, підтверджено - у 15 осіб. На сьогодні у Латвії проведено 5127 тестів щодо людей, підозрюваних на наявність Covid-19, і було підтверджено 139 випадків», - йдеться у повідомленні.

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Портал національного телерадіомовлення LSM уточнює, що Латвія змінює алгоритм тестування і вже виконує вдвічі більше аналізів, ніж у сусідній Естонії (де найбільша з країн Балтії кількість підтверджених випадків зараження – 326). Таким чином, планується зробити взяття зразків точнішим і зосередити обстеження на тих групах населення, що схильні до найвищого ризику. За словами голови Служби невідкладної медичної допомоги Лієне Ціпуле, останнім часом були збільшені потужності для тестування людей, які повернулися з-за кордону, але захворюваність у цій групі низька. Тепер відповідальні служби щільніше займуться випадками, коли інфекція циркулює всередині Латвії. Для цього встановлені нові намети на вулиці.

Серед хворих виявився і депутат Сейму Артус Кайміньш. Сейм тепер не може збиратися на засідання, депутатів перевіряють на Covid-19. Кабінет міністрів Латвії оголосив про перехід на дистанційний режим роботи. Глава уряду Кришьяніс Каріньш і всі його бюро перебувають у режимі самоізоляції.

Латвія вжила додаткових заходів з обмеження розповсюдження коронавірусу, зокрема, закривши міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня. Режим НС, чинний до 14 квітня, передбачає різні заходи для протистояння поширенню інфекції, включаючи обмеження часу роботи публічних місць і закриття навчальних закладів. За дотриманням режиму самоізоляції тими людьми, які зобов'язані його дотримуватися, стежить поліція.

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Служба невідкладної медичної допомоги готується до напливу більшого числа пацієнтів з Covid-19, враховуючи ситуацію в інших країнах і повернення в Латвію багатьох мандрівників із краін із коронавірусом.

Як повідомлялося, за станом на 22 березня коронавірусом у світі інфікувалися 307 280 осіб. Померли 13 049 осіб, 92 376 одужали.

Фото: Олев Кенк/ERR