У Польщі коронавірусом заразилися понад пів тисячі людей, шестеро померли

Станом на ранок 22 березня кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 547 осіб, у лікарні в Познані померла шоста жертва Covid-19.

Про це у Twitter інформує міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом, кількість заражених коронавірусом зросла до 547-ми осіб, усі випадки підтверджено, зокрема й у померлих осіб”,- йдеться в повідомленні міністерства.

У наступному твіті інформується, що шостою померлою особою від коронавірусу в Польщі є 37-річна жінка, яка із супутніми хворобами у важкому стані була доставлена до інфекційної лікарні в Познані.

За інформації МЗС Польщі, станом на 22 березня в рамках акції евакуації повітряним шляхом поляків з різних міст світу додому (“LOT do domu”) до Польщі перевезено понад 20 тис. осіб, ще 45 тис. висловило бажання таким чином повернутися додому.

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За інформацією у Twitter міністра національної оборони РП Маріуша Блащака, понад 4 тис. військовослужбовців на сьогодні задіяно у заходах з протидії коронавірусу, зокрема у питаннях захисту кордону та в перевірці осіб на дотримання режиму карантину.

4048 żołnierzy i pracowników wojska będzie dziś zaangażowanych w walkę z #koronawirus, z czego 1462 wspiera Straż Graniczną i Policję w ochronie granic. Żołnierze również pomagają osobom starszym, kontrolują przestrzeganie kwarantanny oraz oddają krew. pic.twitter.com/KJ8h6XzNIr — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 22, 2020

Фото: АА